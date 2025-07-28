Падение гривны отменяется? Каким может быть курс доллара в 2025-2026 годах

Как отметил эксперт, Национальный банк продолжает поддерживать крепкую гривну на довольно стабильном уровне.

"И мы также видим, что у него хватает на это ресурсов. Для того, чтобы сохранить баланс на валютном рынке, в 25-м и 26-м году нашему регулятору нужно будет где-то 70-80 млрд долларов. И скорее всего он будет иметь доступ к этим ресурсам", - сказал он.

По его словам, более того, видно, что Международный валютный фонд, один из основных кредиторов Украины, совсем не против такой политики стабильной и крепкой гривны. Поэтому ICU ожидает, что скорее всего эта политика продолжится.

"И поэтому мы улучшаем наши ожидания обменного курса. Мы ожидаем, что на конец этого года курс, обменный курс составляет примерно 42,6 грн за доллар. И это лучше по сравнению с нашим предыдущим прогнозом, который составлял где-то 43,5 гривны за доллар", - сказал Мартыненко.

icu.ua

По прогнозу ICU, такая же ситуация будет иметь место и в 2026 году. Аналитики ожидают, что в следующем году гривна потеряет в стоимости лишь 5%.