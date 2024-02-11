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Падение вертолета в США: одной из жертв стал гендиректор крупной финансовой группы

Иллюстративное фото: вертолет Eurocopter EC 130 (phs.com.au)
Автор: Владимир Костырин

В авиакатастрофе в Калифорнии (США) среди шестерых погибших, находившихся на борту вертолета, был исполнительный директор группы одного из крупнейших кредиторов Нигерии Access Bank Group Герберт Вигве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) генерального директора Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала и Reuters.

Как было уточнено, потерпел крушение вертолет Eurocopter EC 130, хотя ранее сообщалось о падении Orbic Air.

Смерть всех шести человек на борту воздушного судна подтвердили в Федеральном управлении гражданской авиации США. Было заявлено, что никого не обнаружили уцелевшим.

Герберт Вигве (фото: twitter.com/HerbertOWigwe)

Было определено, что вертолет упал восточнее 15-й автострады, близ Хеллоран-Спрингс-роуд вечером в субботу.

В FAA заявили, что будет проведено расследование трагического случая вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте.

Согласно нескольким сообщениям, вертолет направлялся в Лас-Вегас, когда он разбился вблизи пограничного города между Невадой и Калифорнией.

Что известно о Access Bank Group

Это конгломерат финансовых услуг со штаб-квартирой в Нигерии и дочерними компаниями в Демократической Республике Конго, Гане, Кении, Нигерии, Руанде, Гамбии, Гвинее, Камеруне, Сьерра-Леоне, Мозамбике, Ботсване, Южной Африке, Южной Африке. .

Группа также имеет представительства в Китае, Индии, Ливане и Объединенных Арабских Эмиратах.

После слияния Access Bank plc и Diamond Bank в 2019 году Access Bank plc на сегодняшний день является крупнейшим банком Африки по количеству клиентов и крупнейшим банком Нигерии по размеру активов.

Падение вертолета в США

Ранее сообщалось, что в Штатах воздушное судно вылетело в пятницу вечером из аэропорта Палм-Спрингс и направлялось в Боулдер-Сити (штат Невада). Вертолет разбился около 22:00 по местному времени.

На борту было шесть человек, из них никто не выжил.

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