Падение доллара продолжается: НБУ установил официальный курс на 13 октября

Официальный курс гривны к доллару на 13 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,3931 гривен за 1 доллар (-0,0454 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 38,642 гривен за 1 евро (+0,0026 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 36,39-36,41 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 38,15 гривен за доллар и находится примерно на том же уровне, который был до решения НБУ.

Прогноз курса

Напомни, МВФ прогнозирует курс доллара в 2023 году на уровне 37,50 грн/доллар. Учитывая, что НБУ до начала октября держал курс на уровне 36,57 грн/доллар, до конца года должна произойти существенная девальвация, чтобы среднегодовой курс вышел на уровень 37,50 грн/доллар.