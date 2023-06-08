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Падение доллара приостановилось: обменные пункты выставили свежий курс валют

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Украина, Четверг 08 июня 2023 10:59
Падение доллара приостановилось: обменные пункты выставили свежий курс валют Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Падение курса доллара в обменных пунктах Украины приостановилось. Единая европейская валюта также стабильна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 8 июня средний курс доллара по Украине не изменился и составляет 37,30 гривен в продаже. Курс евро также остался на уровне 40,35 гривен за евро. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,80 гривен, евро по 39,65 гривен.

Официальный фиксированный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля 2022 года года и составляет 36,5686 гривен за доллар. В то же время официальный курс евро на 8 июня составляет 39,1851 гривен за евро (+0,1335 гривен).

Падение доллара приостановилось: обменные пункты выставили свежий курс валют

Изношенные купюры

Как сообщало РБК-Украина, в последнее время участились жалобы на обменные пункты, отказываются принимать наличную валюту. Они требуют дополнительные комиссии, квалифицируя купюры как "изношенные".

При этом за принятие неповрежденных купюр не может браться дополнительная комиссия или применяться другой курс. Такие нарушения являются основанием для лишения лицензий.

Государственные банки и финансовые компании на днях получают жесткие предупреждения от НБУ о недопустимости такого поведения.

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