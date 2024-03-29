Падение беспилотника в Румынии. СМИ показали фото

Издание отмечает, что военный беспилотник разбился в 8 км от города Браила, на Маре д'Браила. При этом элементы военного беспилотника содержат надписи на кириллице.

Вертолет Министерства обороны, антитеррористическая бригада СРИ, экипажи полиции, жандармерии находятся в районе хутора Филипою, где в поле разбился военный беспилотник.

Кратер диаметром около 4 метров хорошо виден с воздуха, как видно на фотографиях.

В настоящее время к кратеру прибыли армейские специалисты, которым предстоит выяснить происхождение военного беспилотника.