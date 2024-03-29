RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Падение беспилотника в Румынии. СМИ показали фото

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Румынские СМИ опубликовали первые фото беспилотника, который упал на территории страны вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Braila.

Издание отмечает, что военный беспилотник разбился в 8 км от города Браила, на Маре д'Браила. При этом элементы военного беспилотника содержат надписи на кириллице.

Вертолет Министерства обороны, антитеррористическая бригада СРИ, экипажи полиции, жандармерии находятся в районе хутора Филипою, где в поле разбился военный беспилотник.

Кратер диаметром около 4 метров хорошо виден с воздуха, как видно на фотографиях.

В настоящее время к кратеру прибыли армейские специалисты, которым предстоит выяснить происхождение военного беспилотника.

 

Беспилотник в Румынии

29 марта на румынской ферме у границы с Украиной были найдены фрагменты беспилотника. Несколько армейских поисковых групп были направлены на остров Большая Браила для проведения расследования.

Сейчас Министерство обороны Румынии и правоохранители проводят расследование по факту падения беспилотника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РумынияВойна России против Украины