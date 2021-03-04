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Падіння вертольоту в Туреччині: кількість загиблих військових збільшилася

Новость на русском → Туреччина, Четвер 04 березня 2021 22:03
Падіння вертольоту в Туреччині: кількість загиблих військових збільшилася Фото: пошуково-рятувальна операція (aa.com.tr)
Автор: Андрій Василюк

Кількість жертв падіння військового вертольоту в Туреччині збільшилася до 11. Двох госпіталізованих не вдалося врятувати.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Туреччини.

"На жаль, двоє наших травмованих солдатів, які були доставлені до лікарні, загинули, попри всі спроби їх врятувати", - йдеться в повідомленні оборонного відомства.

В ході пошукової операції військових було попередньо встановлено, що вертоліт був "пошкоджений випадково".

Як повідомлялося, 4 березня військовий вертоліт розбився на південному сході Туреччини, внаслідок чого загинуло дев'ять солдатів, а чотири постраждали. Поранених солдатів евакуювали до лікарень.

Вертоліт типу Cougar прямував до Татвана із сусідньої провінції Бінгель. Він зник з радарів о 14:25 (13:25 за Києвом).

За інформацією місцевих ЗМІ, попередньо причиною катастрофи могла стати негода або технічна несправність.

Нагадаємо, 23 лютого у Польщі недалеко від міста Пщина (Сілезьке воєводство) розбився приватний вертоліт. В результаті аварії загинули дві людини. Вертоліт впав у 300 м від посадкового майданчика в лісі. У момент аварії на борту літака знаходилися чотири людини. Двом вдалося вижити, вони були доставлені в лікарню.

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