Падіння вертольоту в Туреччині: кількість загиблих військових збільшилася
Кількість жертв падіння військового вертольоту в Туреччині збільшилася до 11. Двох госпіталізованих не вдалося врятувати.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Туреччини.
"На жаль, двоє наших травмованих солдатів, які були доставлені до лікарні, загинули, попри всі спроби їх врятувати", - йдеться в повідомленні оборонного відомства.
В ході пошукової операції військових було попередньо встановлено, що вертоліт був "пошкоджений випадково".
Як повідомлялося, 4 березня військовий вертоліт розбився на південному сході Туреччини, внаслідок чого загинуло дев'ять солдатів, а чотири постраждали. Поранених солдатів евакуювали до лікарень.
Вертоліт типу Cougar прямував до Татвана із сусідньої провінції Бінгель. Він зник з радарів о 14:25 (13:25 за Києвом).
За інформацією місцевих ЗМІ, попередньо причиною катастрофи могла стати негода або технічна несправність.
Нагадаємо, 23 лютого у Польщі недалеко від міста Пщина (Сілезьке воєводство) розбився приватний вертоліт. В результаті аварії загинули дві людини. Вертоліт впав у 300 м від посадкового майданчика в лісі. У момент аварії на борту літака знаходилися чотири людини. Двом вдалося вижити, вони були доставлені в лікарню.