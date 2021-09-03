Падіння ціни залізної руди ускладнить погашення валютного держборгу

"Главком" нагадав, що світові ціни на сировину почали зростати в середині минулого року, зокрема, вартість залізної руди піднімалася з 87 долларов за тонну в 2020 році до 225 доларів в червні 2021 року. Проте сприятливий для вітчизняних експортерів період наразі вже закінчився і нині ціни почали знижуватись. Так, вартість залізної руди тільки за добу 20 серпня впала на 7,6% - до найнижчого показника з кінця березня 2021 року - 134 доларів за тонну.

"Для України вкрай важливо правильно розуміти тенденції, що відбуваються на світових ринках сировини, тому що коливання цін стосуються, у першу чергу, наших основних експортних товарів", - наголошується в матеріалі.

Внаслідок падіння цін на ключові товари вітчизняного експорту вже найближчим часом очікується зниження експортної виручки і всього, що з цим пов'язано: зменшення надходжень до держбюджету, погіршення торгового сальдо, посилення тиску на курс гривні, скорочення доходів підприємств-експортерів, зростання дефіциту бюджету і проблеми з виплатами за соціальними статтями. Окрім того, може посилитися інфляція.

За прогнозами експертів, зниження світових цін буде найбільш відчутним ближче до кінця року, в опалювальний сезон, коли Україні доведеться витрачати валюту на імпорт газу і вугілля. Тож на фоні зменшення надходжень валюти від експортерів та зростання її витрат на імпортні енергоносії, цілком ймовірним є збільшення проблем із виплатою зовнішніх боргів у валюті. Зокрема, у вересні-грудні Україна має сплатити за зовнішніми зобов’язаннями 3,72 млрд доларів.

"Зараз актуальним є питання, як експортери пройдуть негативну фазу суперциклу і чи не призведе це до загострення бюджетних і соціальних проблем? Багато що залежить від тарифної та фіскальної політики держави. Наскільки вона буде розумною", - підсумував автор матеріалу.