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Падіння в роздрібній торгівлі сповільнився після скасування жорсткого карантину

Новини » Економіка     22.06.2020 - 16:52
Падіння в роздрібній торгівлі сповільнився після скасування жорсткого карантину
Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Оборот торгівлі все ще нижче, ніж в минулому році

Фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні в травні 2020 року впав на 3,1% порівняно з травнем минулого року. Порівняно з квітнем поточного року зафіксовано зростання на 15,0%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Падіння в роздрібній торгівлі сповільнився після скасування жорсткого карантину

За даними статистичного відомства, в січні-травні 2020 року обсяг фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі збільшився на 3,1%, що менше, ніж за перші чотири місяці року (3,2%) та істотне менше, ніж за перший квартал (10,6%).

Серед регіонів найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-травень 2020 року порівняно з 2019 роком спостерігалося в Київській (на 11,6%), Запорізькій (на 10,5%) та Дніпропетровській (на 8,0%) областях.

Як повідомляло РБК-Україна, фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні в квітні 2020 року знизився на 14,9% порівняно з квітнем минулого року і на23,0% в порівнянні з березнем.

Нагадаємо, в 2019 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, становила 52,4%, в той час як в 2018 році - 53,2%, в 2017 році - 52,3%.

За даними статистичного відомства, частка місцевих продовольчих становить 80,0%, частка непродовольчих товарів - 32,0%.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Державна служба статистикиторговля
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