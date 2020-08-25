Падіння промвиробництва в Україні сповільнюється в міру виходу з карантину

Обсяги промислового виробництва в липні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 4,2%. Це менше, ніж у червні, коли було зафіксовано падіння на 5,6%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

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За даними статистичного відомства, за січень-липень 2020 порівняно з січнем-червнем минулого року промвиробництво скоротилося на 7,7%.

У добувній промисловості та розробленні кар'єрів падіння склало 5,5%, у переробній промисловості - падіння на 9,2%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - падіння на 5,3%.

ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, обсяги промислового виробництва у січні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5,1%, а в лютому падіння сповільнилося до 1,5%, однак у березні прискорилося до 7,7%. У квітні падіння становило 16,2%, в травні 12,2%, в червні - на 5,6%.

Раніше Державна служба статистики України оприлюднила остаточні дані щодо обсягів промислового виробництва за 2015-2019 роки.

Індекси за 2015-2019 роки по Україні переглянуті у зв'язку зі зміною базисного року (2016 = 100%). За даними статистичного відомства, у 2019 році обсяги промислового виробництва скоротилися на 0,5%, в той час як раніше Держстат оцінював падіння на 1,8%.