Падіння китайської ракети: час і місце входу в атмосферу все ще неточні

Космічне командування США заявило, що китайська ракета повторно увійде в атмосферу Землі над Тихим океаном удосвіта 9 травня. Це має статися о 5:52 ранку за Києвом.

Разом з тим підтримуваний військовим підрозділом США сайт Space-Track, що відстежує космічне сміття, повідомляє, що час і місце входу в атмосферу відпрацьованого ступеня китайської ракети-носія все ще не є точними.

Очікується, що повернення ракети Long March 5B відбудеться орієнтовно над Туркменистаном. Це викликає побоювання, що уламки об’єкта можуть досягти землі і заподіяти шкоду.

Експерти впевнені лише у тому, що ракета повторно увійде в атмосферу в межах 51,5 градуса північної і стількох же градусів південної широти від екватора. Це охоплює території на північ до Середньої Азії та на південь до Нової Зеландії.

Аерокосмічна корпорація, яка також відстежує неконтрольовану китайську ракету, прогнозує, що вона знову увійде по цьому маршруту десь між Південно-Східною Європою і серединою Тихого океану.

Space-Track наголошує, що ймовірність падіння ракети в радіусі менше ніж кілометр від будь-якого місця на Землі становить лише 1 з 196,9 мільйона. Портал радить усім "зберігати спокій".