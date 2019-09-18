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Падіння євробондів пов'язано з діями Коломойського, - експерти

Новини » Політика    18.09.2019 - 16:14
Падіння євробондів пов'язано з діями Коломойського, - експерти
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Експерти прокоментували ситуацію навколо Гонтаревої

Падіння євробондів може бути викликано діями Ігоря Коломойського. Таку думку висловил експерт, коментуючи ситуацію навколо екс-глави Національного банку Валерії Гонтаревої, передає "24 канал".

Як зазначив фахівець відділу боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса, євробонди України впали у вівторок на 1,8-2%, незважаючи на зростання попиту на них раніше. Падіння означає, що Україні набагато складніше буде позичати гроші на зовнішніх ринках у майбутньому, ті що вдасться позичити державі, обійдуться дорожче, вважає він.

На думку експерта, це означає, що доведеться заплатити більше грошей за залучені фінансові ресурси, що погіршить макроекономічні показники. Зокрема, може негативно вплинути на курс гривні, послабивши його відносно долара.

За словами Івана Компана з First Kyiv Investment Club, ще однією причиною могли стати жорсткі заяви Коломойського, спрямовані проти представників західного бізнесу в Україні.

Нагадаємо, вночі з 16 на 17 вересня під Києвом у селі Гореничі був спалений будинок екс-глави Національного банку Валерії Гонтарєвої.

"По суті падіння євробондів означає, що Україні перестали довіряти. Інвестори не впевнені в завтрашньому дні. Це сумна тенденція. Якщо так буде продовжуватися, у нас будуть проблеми з позиками і вартістю кредитів. Гроші для країни подорожчають", – заявив Компан.

На думку ЗМІ, українські єврооблігації впали на тлі новин про нібито можливий компроміс з колишнім власником націоналізованого в 2016 році ПриватБанку і підпалі будинку екс-голову Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Вчора, 17 вересня, авторитетне серед інвесторів видання Financial Times написало про можливий компроміс з колишнім власником націоналізованого в 2016 році ПриватБанку – бізнесменом Ігорем Коломойським. Інформацію тут же розтиражували українські ЗМІ. У відповідь прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд уважно вивчає ситуацію навколо Приватбанку, але ніяких переговорів ні з ким не веде.

У кінці серпня Гонтареву збив автомобіль у центрі Лондона. А в ніч на 5 вересня машина невістки екс-главу НБУ була облита бензином і спалена. Через тиждень обшуки пройшли в квартирі в Києві, в якій Гонтарева прописана, але в якій не проживає вже більше року.

Адвокати і сусіди на обшуку, під час якого правоохоронці виламали двері квартири, не були присутні. Сама ексглава НБУ пов'язує проблеми, які у неї виникли, з ситуацією навколо ПриватБанку.

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Новини України ГонтареваІгор Коломойский
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