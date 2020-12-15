ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Падіння електроопор на Шулявському мосту в Києві: поліція відкрила справу

Автор: РБК-Україна

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом падіння електроопор на Шулявському мосту в Києві. Справу відкрили за статтею порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.

Про це повідомляє прес-служба Київської прокуратури.

У результаті інциденту пошкоджено дев'ять автомобілів. Постраждалих в результаті інциденту немає.

Як повідомляє патрульна поліція Києва, рух Шулявським шляхопроводом відкрито по одній смузі в кожному напрямку.

Популярні новини

Нагадаємо, 15 грудня в Києві на Шулявському мосту впали стовпи лінії електроопори. У зв'язку з цим обмежено рух до станції метро "Дорогожичі", а також змінено рух тролейбусів.

Крім того, в районі Шулявського мосту утворилися значні затори. Зокрема, на вулиці Борщагівській, Деснянської, Олекси Тихого, проспекті Перемоги, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського і вулиці Олени Теліги.

На Шулявці також обмежено рух на в'їзд в бік проспекту Перемоги і на з'їзд з мосту.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Шулявський шляхопровідуголовное дело