Падіння в базових галузях економіки України прискорилося

Як зазначається в огляді, падіння поглибилося попри пожвавлення економічної активності та споживчого попиту після січневого локдауну.

"Це зокрема зумовлено ефектом календарних днів", - йдеться в документі.

За даними НБУ, повернення до повноцінної роботи підприємств торгівлі, реалізація відкладеного попиту і поліпшення споживчих настроїв на тлі подальшого підвищення заробітних плат зумовили прискорення зростання роздрібної торгівлі (до 5,6% р/р). Однак це не змогло компенсувати погіршення показників інших видів діяльності. Зокрема, поглибився спад у сільському господарстві (до 6,5% р/р) через погіршення епізоотичної ситуації, обмеження на експорт і зростання виробничих витрат.

Крім того, збільшилося падіння у промисловості (до 4.6% р/р). Основними негативними чинниками залишалися складна ситуація в енергетиці, ефекти від нижчих урожаїв минулого року та падіння у тваринництві (позначилося насамперед на харчовій промисловості). Зменшення обсягів транзиту газу зумовило погіршення вантажообігу.

"Мали вплив і складніші погодні умови. Останні позначилися також на показниках оптової торгівлі та будівництва", - додали в НБУ.