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Падіння в базових галузях економіки України прискорилося

Автор: Олександр Білоус

У лютому 2021 року Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) впав на 4,3% р/р. Падіння прискорилося в порівнянні з січнем (3,7%).

Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку України (березень 2021 року).

Як зазначається в огляді, падіння поглибилося попри пожвавлення економічної активності та споживчого попиту після січневого локдауну.

"Це зокрема зумовлено ефектом календарних днів", - йдеться в документі.

За даними НБУ, повернення до повноцінної роботи підприємств торгівлі, реалізація відкладеного попиту і поліпшення споживчих настроїв на тлі подальшого підвищення заробітних плат зумовили прискорення зростання роздрібної торгівлі (до 5,6% р/р). Однак це не змогло компенсувати погіршення показників інших видів діяльності. Зокрема, поглибився спад у сільському господарстві (до 6,5% р/р) через погіршення епізоотичної ситуації, обмеження на експорт і зростання виробничих витрат.

Крім того, збільшилося падіння у промисловості (до 4.6% р/р). Основними негативними чинниками залишалися складна ситуація в енергетиці, ефекти від нижчих урожаїв минулого року та падіння у тваринництві (позначилося насамперед на харчовій промисловості). Зменшення обсягів транзиту газу зумовило погіршення вантажообігу.

"Мали вплив і складніші погодні умови. Останні позначилися також на показниках оптової торгівлі та будівництва", - додали в НБУ.

Нагадаємо, Світовий банк поліпшив прогноз зростання ВВП України у 2021 році до 3,8% (у січні СБ чекав зростання на 3,0%). За оцінкою СБ, у 2020 році економіка України скоротилася на 4,2% (раніше банк очікував падіння на 5,0%).

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) оновив прогноз відновлення економіки України після кризи. Згідно з прогнозом, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні до 2021 року збільшиться на 4,2%. За оцінками НБУ, в 2020 році ВВП впав на 4,4%.

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