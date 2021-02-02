Падіння в базових галузях економіки України зафіксоване вперше за п'ять років

У 2020 році Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) впав на 3,7% р/р. Це відбулося вперше з 2015 року.

Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку України (грудень 2020 року).

За даними НБУ, у грудні ІВБГ пришвидшив зростання (до 9% р/р) за рахунок поліпшення показників більшості секторів.

Зростання с/г стрімко прискорилося (до 26,0% р/р) унаслідок зміщення темпів збирання пізніх зернових і технічних культур. Певне надолуження відкладеного попиту після карантину "вихідного дня", очікування січневого локдауну та збільшення темпів зростання зарплат зумовило прискорення зростання роздрібної торгівлі (до 13,4% р/р).

Завдяки високому зовнішньому попиту, нарощуванню видатків бюджету та холоднішій, ніж торік, погоді, відновилося зростання в промисловості (на 4.8% р/р). Значні темпи збільшення видатків бюджету на дорожню інфраструктуру підтримували зростання в будівництві.

"Водночас пожвавлення промисловості і будівництва, а також нарощування експорту стимулювали оптовий товаро- та вантажооборот", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, індекс виробництва базових галузей у 2015 році впав на 11,7%. Після цього спостерігалося зростання індексу: у 2016 році на 5,2%, у 2017 році на 2,6%, у 2018 році - на 4,4%, у 2019 році - на 1,9%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) дав оцінку скорочення валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2020 році. Згідно з даними НБУ, економіка України скоротилася у 2020 році на 4,4%.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) оновив прогноз відновлення економіки України після кризи. Згідно з прогнозом, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні у 2021 році збільшиться на 4,2%.