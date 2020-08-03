Падіння в базових галузях економіки України прискорилося

Фото: завод (Віталій Носач, РБК-Україна)

Причиною більш глибокого падіння в червні стала ситуація у сільському господарстві

У червні 2020 року падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) поглибилося до 9,6% р/р (8,9% р/р у травні). Основний від'ємний внесок мало зниження виробництва у сільському господарстві (на 40,6% р/р), насамперед у рослинництві через пізніший початок жнив та нижчу врожайність ранніх зернових.

Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (липень 2020 року).

Як зазначається в огляді, пом'якшення карантинних обмежень, відновлення внутрішнього та зовнішнього попиту та значні видатки бюджету на дорожнє будівництво зумовили поліпшення показників більшості видів економічної діяльності.

Зокрема, сповільнилося падіння в промисловості (до 5,6% р/р) та відновилося зростання в оптовій та роздрібній торгівлі. Збільшення обсягів транзиту газу зумовило сповільнення спаду у вантажному транспорті. Видатки бюджету на дорожнє будівництво підтримали поліпшення показників у будівництві.

"Втім, пасажирський транспорт, попри поліпшення показників перевезень, досі демонструє значне падіння на тлі збереження окремих обмежень у межах адаптивного карантину", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, в липні Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз падіння економіки України у 2020 році до 6,0%.

Зазначимо, за даними НБУ, у липні 2020 року ситуація на світових товарних і фінансових ринках поліпшувалася на тлі подальшого зняття карантинних обмежень у низці країн.