Падіння акцій і ремонт серверів вручну: чим закінчився глобальний збій соцмереж

У понеділок користувачі по всьому світу повідомили про збій в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp. Компанія Facebook, якій вони належать, підтвердила інформацію про неполадки та повідомила, що працює над їх усуненням, пізніше стало відомо про збої в роботі інших соціальних мереж.

Про те, як світ пережив збій - читайте в матеріалі РБК-Україна .

Перші повідомлення про неполадки в роботі додатків з'явилися після 18:37 за київським часом. На збої в роботі сервісів скаржилися в європейських країнах, в Азії, в Північній і Південній Америці та в Україні.

Зокрема користувачі повідомили про збої в роботі Gmail, Tinder, Snapchat, YouTube, Netflix, Zoom, Viber, Outlook і Telegram. У США заявили про збої мобільних операторів T-Mobile, Verizon і AT&T, інтернет-провайдера Spectrum. Проблеми спостерігалися також у банків і авіакомпаній.

Падіння акцій

Через масштабний збій вартість акцій Facebook до моменту закриття торгів впала на 4,89% в порівнянні з часом їх початку. Сам Цукерберг позбувся більш ніж 6 млрд доларів, хоча, ймовірно, у вівторок подорожчання акцій дозволить йому відіграти втрати, принаймні частково.

Можливі причини

Відключення, ймовірно, викликано помилкою конфігурації, яка могла бути результатом внутрішньої помилки. Журналіст Independent Браян Кребс повідомив, що записи DNS були видалені з таблиць глобальної маршрутизації.

Головний технолог компанії Facebook Майк Шрепфер заявив, що фахівці компанії ведуть роботу з метою оперативного усунення мережевих проблем, а адміністрація американського президента поінформувала, що уважно стежить за ситуацією.

Ремонт вручну

У Facebook спробували вручну перезапустити сервери. Для цього компанія направила команду фахівців в один зі своїх центрів обробки даних в Каліфорнії.

Також повідомлялося, що співробітники IT-гіганта не могли потрапити в офіс компанії через те, що у них не працюють електронні перепустки.

Через шість годин робота соцмереж почала відновлюватися.

Наймасштабніший збій

Сервіс Downdetector, що відстежує функціонування популярних інтернет-ресурсів, назвав збій в роботі соцмережі Facebook наймасштабнішим з коли-небудь зафіксованих.

"Відключення Facebook триває і стало найбільшим, яке ми коли-небудь бачили на Downdetector: понад 10,6 млн повідомлень про проблеми з усього світу", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Downdetector в Twitter.

Сервіс продовжує публікувати повідомлення про проблеми у різних додатків. На цей час, за даними Downdetector, крім найбільших соцмереж і месенджерів, неполадки відзначаються в роботі Netflix, Zoom, Viber, YouTube і Tinder.