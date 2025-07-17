Пачки сигарет и бутылки с алкоголем изменят вид: Кабмин утвердил обязательный элемент

Кабинет министров Украины утвердил новый Порядок маркировки алкогольных напитков и табачных изделий. Легальность каждого изделия можно будет легко проверить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
С 1 января 2026 года для маркировки будут использоваться электронные марки в виде графического элемента (DataMatrix кода). Он будет наноситься на каждую отдельную пачку табачного изделия, бутылку алкогольного напитка или емкость с жидкостью, используемой в электронных сигаретах.
Потребитель сможет проверить легальность товара через приложение, ведь вместе с графическим элементом электронной марки может быть размещен способ его сканирования, пояснили в Минфине.
"Внедрение электронных марок повысит уровень прослеживаемости оборота подакцизных товаров, обеспечит дополнительный контроль за легальностью их реализации и будет способствовать сокращению теневого оборота алкоголя и табачных изделий", - говорится в сообщении.
Также ожидается рост эффективности администрирования акцизного налога и увеличение поступлений в государственный бюджет.
Принятое постановление является продолжением запуска Электронной системы оборота подакцизных товаров (Е-Акциз), тестирование которой продолжается с 1 марта 2025 года и завершится 1 января 2026 года.
Напомним, сигареты за последний год подорожали на 30%. Это вызвано изменениями в законодательстве относительно акцизов. Минимальные цены на алкоголь почти не повышались с 2018 года, в связи с чем цены на него почти не растут.
Сигареты занимают 3,9% в потребительских расходах украинцев. На алкоголь украинцы тратят 4,0%.
Data Matrix - это двумерный штрихкод, кодирующий данные в черно-белых (или контрастных темно-светлых) ячейках, расположенных в сетке. В отличие от одномерных штрих-кодов, коды Data Matrix являются всенаправленными, то есть их можно считывать под любым углом.
Количество строк и столбцов в матрице данных увеличивается пропорционально объему информации, хранящейся в коде; оно ограничено 2335 буквенно-цифровыми символами.
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