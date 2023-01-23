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В пяти областях ввели аварийные отключения света: какая ситуация в энергосистеме Украины

Фото: в пяти областях Украины ввели аварийные отключения света (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В пяти областях Украины уже ввели аварийные отключения электроэнергии из-за превышения лимитов потребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Потребление электроэнергии больше, чем вчера. Это связано с началом рабочей недели и постепенным понижением температуры по Украине. Из-за этого увеличился дефицит мощности.

Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. При этом уже с утра лимиты превышены в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской областях. Там сейчас используются аварийные отключения, они возможны и в других областях.

При этом "Укрэнерго" удалось восстановить одну из линий 330 кВ на юго-востоке страны.

Напомним, в Киеве дефицит в энергосистеме остается значительным, но продолжают действовать графики отключения света.

Кроме того, в Госэнергонадзоре объяснили, почему в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях сложная ситуация со светом.

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ЭлектроэнергияВеерные отключенияУкрэнерго