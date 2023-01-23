В пяти областях ввели аварийные отключения света: какая ситуация в энергосистеме Украины

В пяти областях Украины уже ввели аварийные отключения электроэнергии из-за превышения лимитов потребления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Потребление электроэнергии больше, чем вчера. Это связано с началом рабочей недели и постепенным понижением температуры по Украине. Из-за этого увеличился дефицит мощности.
Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. При этом уже с утра лимиты превышены в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской областях. Там сейчас используются аварийные отключения, они возможны и в других областях.
При этом "Укрэнерго" удалось восстановить одну из линий 330 кВ на юго-востоке страны.
Напомним, в Киеве дефицит в энергосистеме остается значительным, но продолжают действовать графики отключения света.
Кроме того, в Госэнергонадзоре объяснили, почему в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях сложная ситуация со светом.
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