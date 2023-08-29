В пяти населенных пунктах Запорожской области объявили принудительную эвакуацию детей

Как сообщается, соответствующее обращение Запорожской ОВА было рассмотрено на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.



Участники заседания единогласно проголосовали за проведение обязательной эвакуации принудительным образом детей с их родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Васильевского и Пологовского районов Запорожской области, находящихся вблизи районов ведения боевых действий.



Речь идет о пяти населенных пунктах: городе Гуляйполе, поселке городского типа Степногорск, а также селах Преображенка, Егоровка и Новопавловка.



Из-за сложной ситуации безопасности и вражеских обстрелов оттуда будут принудительно эвакуированы 54 ребенка и 67 сопровождающих (членов семей).



Также отмечается, что кроме детей, обязательная эвакуация будет касаться маломобильных лиц, проживающих в указанных населенных пунктах области.

Принудительная эвакуация детей

Напомним, еще вчера вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук анонсировала обязательную эвакуацию детей из двух районов Запорожской области.

"У нас сегодня будет заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области - Васильевский и Пологовский районы. Пять населенных пунктов, 54 ребенка мы должны вывезти", - сказала она.

Также, по данным Верещук, обязательная эвакуация детей принудительным образом происходит в Волчанской общине Купянского района Харьковской области.

Кроме того, до сих пор в Донецкой области остаются 89 детей, которых необходимо вывезти в более безопасное место.