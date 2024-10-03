Пятое колесо в авто: стоит ли использовать запаску как основную шину

Пока одни автомобилисты сетуют на отсутствие штатной запаски в машине, те счастливцы, которые ее имеют, волнуются, почему она зря катается в багажнике и не работает вместе с другими колесами. Рассмотрим подзабытую схему использования в обращении всех пяти колес, имеющихся в автомобиле.

Указанная тема характерна вообще для трудных времен, когда постоянная перевозка в багажнике новейшей шины без ее использования кажется расточительностью. Не имеет ли смысла запустить ее в постоянную эксплуатацию, переставляя периодически на место одного из колес машины?

Почему бы запаске не поработать?

Оно действительно, у хозяйственных водителей это мнение рождается не зря. Если у новой машины пять одинаковых новеньких колес, то почему бы не использовать их все по очереди, заменяя их по кругу на четырех местах?

Пожалуй, молодых автомобилистов это удивит, но поклонники ортодоксального автомобилизма и сегодня исповедуют идею ротации шин. Это когда колеса переставляют время от времени в пределах одной машины – для более равномерного износа протектора и каркаса шины. Однако, в первую очередь речь идет о четырех колесах. Но существует также схема "пятиколесной" ротации.

При наличии пятого колеса того же размера по схеме появляется новый резон – продлить время до покупки нового комплекта резины. Подразумевается, чтобы каждое из пяти колес какое-то время отдыхало в багажнике, пока остальные четыре работают, тратя миллиметры своего протектора.

Смысл в этом действительно есть, потому что получается, что ресурс пятого колеса включается в общий километраж пробега.

Берегите запаску

Однако все вышеприведенные соображения действительны в идеальных условиях, когда колеса работают на гладком асфальте, а у владельца есть время и деньги на перестановку колес по кругу каждые 3 – 5 тыс. км пробега. К сожалению, в нашей сегодняшней реальности большое количество шин выходит из обращения не из-за лысого протектора, а из-за травматических повреждений каркаса и прорубленных насквозь боковины.

Следовательно, здесь на первый план выходит другая функция пятого колеса. Когда оно есть в багажнике, его можно на постоянной основе оставить на месте "убитого" на очередной грубой рытвине, приобретя на запаску шину-распаровку на ближайшем шроте. Потому что приобрести одно новое колесо нужной модели и размерности вместо поврежденного очень и очень непросто – обычно приходится покупать как минимум пару да и ту часто другой модели.

В современных реалиях усложняет (а то и делает невозможным) круговое использование пяти шин популярность моделей, имеющих направленный или асимметричный рисунок протектора – ведь их нужно ставить только на определенное место или в определенном положении.

Кратко

Чисто с технической точки зрения, если уж поставить себе такую цель, то сэкономить на шинах, включив в оборот полноразмерную запаску как пятое колесо, вполне возможно. В первую очередь это будет иметь смысл, если машина эксплуатируется на ровных улицах большого города и комплекты ее шин изнашиваются естественным образом – в результате стертого протектора, а не из-за разрубленной боковины. Однако стоит ли такая экономия потраченных на переобучение хлопот и денег – решать самому владельцу. И да, реальной эта схема будет не для всех моделей шин, точнее, не для всех типов протектора.