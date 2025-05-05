Пятая в истории: в Германии официально подписали коалицию ХДС и СДПГ

Сегодня, 5 мая, в Германии образовали пятую в истории страны черно-красную коалицию. Это произошло через десять недель после федеральных выборов.

Лидеры Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подписали в Берлине 144-страничное коалиционное соглашение под названием "Ответственность за Германию".

Первое испытание для нового альянса запланировано на вторник: именно тогда партии планируют избрать лидера ХДС Фридриха Мерца десятым федеральным канцлером.

Перед подписанием соглашения Мерц заявил, что коалиция стремится двигать Германию вперед "благодаря реформам и инвестициям". По его словам, Европа ожидает, что Германия снова внесет весомый вклад в общее дело.

"Я полностью убежден, что уже с завтрашнего дня мы сможем управлять нашей страной энергично, системно и надежно", - заявил Мерц.

"Новый немецкий темп"

Кандидат на должность вице-канцлера от СДПГ Ларс Клингбайль подчеркнул, что правительство сможет достичь успеха только при наличии командного духа. Он предложил девиз для коалиции черно-красных: "Германии нужно меньше администраторов и больше деятелей".

Лидер ХСС Маркус Зёдер призвал страну к "полному прогрессу". По его словам, это не произойдет мгновенно, однако "новый немецкий темп" должен быть достигнут через реализацию принятых коалицией решений.

Избрание нового канцлера

По словам издания, теперь путь к избранию нового канцлера Германии, которое запланировано на вторник, официально открыт. Чтобы стать канцлером, Мерц должен получить поддержку большинства депутатов Бундестага во время тайного голосования - это 316 голосов. ХДС/ХСС и СДПГ имеют в общей сложности 328 депутатов.

После вероятного избрания 69-летний политик получит официальное подтверждение от федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера во дворце Бельвю, а затем примет присягу в Бундестаге. Далее будут назначены и приведены к присяге министры правительства.