5 забытых украинских авто: редкие модели, которые следует помнить

В свое время автозаводы в украинских городах выпускали целую плеяду интересных моделей, которые стали вехами для всего отечественного автопрома. Вспомним, чем те проекты могут быть полезны для нас нынешних.

О нашем рейтинге самых интересных машин из числа давно забытых моделей читайте в материале РБК-Украина .

"Таврия Ландо" ЗАЗ-110260 (1989 г.)

Это были те старые добрые времена, когда чуть ли не каждая массовая модель автомобиля имела заводскую версию с открытым кузовом. ЗАЗ-110260 не был классическим кабриолетом, а скорее вариантом типа ландо, поскольку передняя часть его крыши оставалась жесткой.

Модифицированная крыша имеет усиленный каркас с вырезом над передними сиденьями, а задняя часть полностью отсутствует. Средняя стойка усовершенствована, и зона, где раньше находилась задняя стойка, также претерпела изменения. Проем багажника стал узкой щелью, прикрытой особой крышкой.

Было выпущено четыре экземпляра этого автомобиля. Один из них сегодня можно увидеть в киевском музее "Колеса Истории". Где он служит образцом того, какую интересную версию могут создать способные конструкторы из бюджетного массового авто.

Фото: "Таврия Ландо" (архивное фото)

Микросамосвал ЛуАЗ-2320 (1991 г.)

Нечастое сочетание высокой проходимости, доступности, компактности и самосвальной специфики.

А вообще машина разрабатывалась как универсальный транспорт для сельскохозяйственных нужд. Но из-за экономических трудностей 1990-х в большую серию машина не пошла, выпущено всего 4 или 5 экземпляров, фактически опытных.

Поскольку машина базировалась на стандартном шасси внедорожника ЛуАЗ-969 и агрегатах "Запорожца", владельцы микросамосвала не имели бы особых проблем с сервисом и запчастями.

Живой тому пример - один из экземпляров, который в начале 2020-х был найден в Закарпатье, где активно использовался в сложных горных и лесных условиях более двух десятилетий.

Сегодня этот уникальный автомобиль является настоящим раритетом, а еще он пример того, как на основе имеющихся массовых конструкций создать продукт нового направления.

Фото: самосвал ЛуАЗ (архивное фото)

Седан Elantra XD ЛуАЗ (2009 - 2010 гг.)

История этого авто немного запутанная: это корейская машина, созданная с оглядкой на американский рынок, которая собиралась на украинском заводе ЛуАЗ в городе Черкассы.

Причем процесс был по CKD-методу, то есть путем мелкоузловой сборки. Уровень локализации был достаточно высоким: в Украине сваривали и красили кузов, а также оснащали авто всеми необходимыми системами и агрегатами, импортированными из Южной Кореи.

Модель оказалась очень удачной - просторный салон, качественное оснащение, комфортабельная подвеска и надежные компоненты сделали ее популярной не только в Украине. Однако, и наш потребитель воспринял Elantra XD положительно, однако она быстро затерялась среди многочисленных конкурентов на фоне активного роста рынка 2006-2009 годов.

С нынешней точки зрения поучительный пример удачно подобранной модели (современная, но простая, дешевая, но надежная, скромная, но комфортабельная) для заполнения ниши доступного семейного авто.

Фото: Hyundai Elantra (media.hyundai.com)

"Запорожец"-пикап: ЗАЗ-968МП (1990 - 1994 гг.)

Заднемоторная машина в исполнении пикап - вообще большая редкость, тем более если говорить о "Запорожцах". Такую версию своего тудора Запорожский автозавод выпустил в продажу в 1990-м году.

Планировалось, что его будет ждать перспективная ниша в хозяйственном сегменте, ориентированную на кооперативы, мелкие предприятия, коммунальные службы и гостиницы. Собственно, так оно и получилось.

Однако, массовому распространению заднемоторного пикапчика помешали даже не экономические трудности 1990-х, а, так сказать, некоторая специфика грузового пространства - размещать что-то в "погреб" позади укороченной кабины было неудобно. Тем не менее, за четыре года реализовали около 2500 таких авто.

Если говорить об уроках ЗАЗ-968МП, то они касаются менеджерских ошибок. Если бы задок седана был перепроектирован полностью, пикап получился бы более практичным. Но в целях экономии средств было решено всего лишь удалить часть пассажирского салона.

Фото: ЗАЗ-968МП (архивное фото)

Маршрутка ЛАЗ А-073 (1998 г.)

Небольшой автобус, созданный Львовским автозаводом, был бы непревзойденным в качестве маршрутки. Однако его появление опередило потребности рынка. В то время украинские перевозчики еще не были готовы к масштабному обновлению автопарка такими машинами, отдавая предпочтение более компактным и дешевым "газелькам".

Модель разработали самостоятельно, но базировалась она на узлах грузовика ЗИЛ "Бычок". Маленький ЛАЗ был дизельным, вмещал 40 человек (24 места для сидения). Из промышленной партии из 17 единиц как минимум один экземпляр сохранился и сейчас находится в частной коллекции.

С расстояния сегодняшнего дня ЛАЗ А-073 - увы, поучительный пример отсутствия поддержки отечественного производителя, но ведь и дальновидного маркетинга тоже.

Фото: ЛАЗ А073 (архивное фото)