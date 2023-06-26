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Пять военных транспортных самолетов РФ покинули авиабазу под Минском, - "Гаюн"

Фото: транспортные самолеты РФ покинули авиабазу под Минском (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

С авиабазы Мачулищи под Минском в Беларуси улетели пять военных транспортных самолетов Ил-76.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Беларускі Гаюн".

По сообщениям мониторинговой группы, с аэродрома улетели обратно, на аэродром вылета, пять военно-транспортных самолетов Ил-76. Эти же самолеты вчера вечером прилетели из Пскова. Сообщается, что самолеты улетели пустыми и при этом в Мачулищи ничего не доставили.

Вероятно, целью прилета была переброска воинского контингента из Беларуси в РФ для подавления "мятежа Пригожина". На это указывает тот факт, что самолёты сутки просто находились в Беларуси без признаков какой-либо активности.

Войска РФ в Беларуси

Пять транспортных самолетов Ил-76 приземлись в Беларуси вечером 24 июня. По информации мониторинговой группы, самолеты прилетели пустыми.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Беларусь фактически оккупирована Россией. Так, Госпогранслужба Украины зафиксировала небольшое увеличение количества российских военных на территории Беларуси. Их количество выросло с 1 до 1,5 тысяч. Они преимущественно вовлечены в обучение, подготовку.

В начале этого года Госпогранслужба сообщала, что количество российских военных в Беларуси составляло около 10-11 тысяч солдат и офицеров.

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