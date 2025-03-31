Пять недель без лишних сирен: в Харькове подвели итоги работы новой системы оповещения

"Ночные российские атаки на город усилились. Впрочем, днем ситуация остается более-менее стабильной - люди продолжают жить: работают предприятия, госучреждения, транспорт и критические сервисы", - написал Терехов.

По его словам, на прошлой неделе в Харькове воздушные тревоги стали короче на 15 часов, этот показатель на 18% меньше, чем в области.

Всего, за пять недель работы система дифференцированных оповещений обеспечила харьковчанам 104 дополнительных часа без сирен. Суммарно в течение этого периода тревоги в регионе длились 446 часов 18 минут, в городе - 342 часа 16 минут.

Новая система тревог в Харькове

Стоит напомнить, что из-за близкого расположения к Российской Федерации в Харьков и область находятся под постоянными обстрелами. Именно поэтому там часто объявляется сигнал воздушной тревоги, который бывает достаточно длительным.

В частности, одна из тревог длилась 1 день и 14 часов.

А в некоторых громадах сигнал тревоги продолжается уже несколько месяцев, речь о Волчанской и Липецкой громаде, где российские войска осуществили новое наступление на север области.

Именно поэтому некоторое время назад возникла идея с разделением сигналов воздушной тревоги. В Харькове решили ввести дифференцированную систему оповещения об угрозе вражеских атак.

Эта система оповещения начала работать с 22 февраля.