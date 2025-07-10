Пять тысяч ракет за 19 лет: Украина и Британия заключат оборонную сделку

Украина и Великобритания подпишут оборонное соглашение, согласно которому Киев получит пять тысяч ракет для нужд противовоздушной обороны. Ракеты будут поставляться в течение 19 лет, а сумма сделки составит 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

Соглашение, которое в Лондоне назвали "историческим", предусматривает изготовление ракет для ПВО Thales в течение 19 лет в интересах Украины. Изготовить планируется не менее пяти тысяч ракет. "Мы обеспечиваем поставки жизненно важного оборудования в Украину и укрепляем нашу собственную оборонно-промышленную базу", - прокомментировал соглашение министр экспорта Великобритании Томас Гарет. Отмечается, что соглашение подпишут 10 июля во время конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме. Кроме "ракетного соглашения", Великобритания обязалась предоставить Украине двустороннюю помощь в течение 2026 года: сумма составит до 283 миллионов фунтов стерлингов.