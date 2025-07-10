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Пять тысяч ракет за 19 лет: Украина и Британия заключат оборонную сделку

Великобритания, Четверг 10 июля 2025 16:18
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Пять тысяч ракет за 19 лет: Украина и Британия заключат оборонную сделку Фото: ракета FZ237 LGR от Thales (Forces Operations Blog)
Автор: Антон Корж

Украина и Великобритания подпишут оборонное соглашение, согласно которому Киев получит пять тысяч ракет для нужд противовоздушной обороны. Ракеты будут поставляться в течение 19 лет, а сумма сделки составит 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

Соглашение, которое в Лондоне назвали "историческим", предусматривает изготовление ракет для ПВО Thales в течение 19 лет в интересах Украины. Изготовить планируется не менее пяти тысяч ракет.

"Мы обеспечиваем поставки жизненно важного оборудования в Украину и укрепляем нашу собственную оборонно-промышленную базу", - прокомментировал соглашение министр экспорта Великобритании Томас Гарет.

Отмечается, что соглашение подпишут 10 июля во время конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме. Кроме "ракетного соглашения", Великобритания обязалась предоставить Украине двустороннюю помощь в течение 2026 года: сумма составит до 283 миллионов фунтов стерлингов.

Что за ракеты получит Украина

Речь идет о 70-мм ракетах FZ275 LGR, которые предназначены для нужд противовоздушной обороны и изготавливаются компанией Thales Belgium. Украина еще в ноябре прошлого года подписала меморандум о производстве этих ракет.

FZ275 LGR - это недорогой вариант неуправляемой авиационной ракеты, который оснастили полуактивной головкой самонаведения. Первые испытания ракеты прошли еще в 2015 году. Она имеет радиус действия до 3000 метров, что позволяет поражать российские ударные дроны.

Что самое главное, эта ракета вполне совместима с зенитными системами Vampire, которые Вооруженные силы используют для перехвата дронов оккупантов. Таким образом, на вооружении мобильных огневых групп появится альтернатива пулеметам, а дорогие зенитные ракеты других типов можно будет сэкономить.

Не только ракеты

Тем временем Германия готова приобрести у Соединенных Штатов Америки системы противовоздушной обороны Patriot и передать их Украине. Это официально подтвердил канцлер Фридрих Мерц.

Президент США Дональд Трамп также не исключил, что США передадут Украине еще одну зенитно-ракетную систему Patriot. Также он пообещал возобновить поставки боеприпасов к этим ЗРК.

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