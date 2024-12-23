Пять сценариев войны. Чего ждать на фронте в 2025 году и возможны ли переговоры с РФ

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Война в 2024 году разворачивалась не в пользу Украины. Торможение в помощи от главного союзника – США – наряду с проблемами непосредственно в войсках не позволили сдержать давление России. Москва уже более года проводит наступательную операцию и имеет в ней ползучее продвижение.

В заявлениях западных лидеров и представителей нашей власти прямо или косвенно читается, что война, пожалуй, как никогда близка к кульминации – возможно, она уже началась. Однако она может быть не такой, на которую рассчитывали многие из нас в 2022 или еще в 2023 году.

Чего ждать в ближайшие месяцы

Россия сейчас концентрирует усилия на захвате южной части Донецкой области – участке, где оккупационные войска после захвата Авдеевки добились самого большого прорыва за полтора года. Самые тяжелые направления фронта – район Великой Новоселки и Курахово.

Первый – откуда украинские силы двигались во время контрнаступления в 2023 году, сейчас находится в полуокружении. Севернее Великой Новоселки россияне перерезали две дороги от города. Южнее оккупантам удалось вернуть контроль над частью населенных пунктов вдоль реки Мокрые Ялы, которые украинские войска освободили в 2023 году. Параллельно с этим наши подразделения, которые оборонялись там в селе Макаровка, оказались под угрозой окружения.

Курахово – важный узел обороны ВСУ на юге Донецкой области – уже почти под контролем агрессора, за исключением территории Кураховской ТЭС. Сложная ситуация и к югу от него – в районе так называемого кураховского "мешка".

Дальше фокус врага, в случае захвата Курахово, наиболее вероятно, сместится на Покровск. Ближайшие позиции противника от этого города – в шести километрах с юга и востока. В следующие месяцы оккупанты сосредоточатся на том, чтобы подойти к этому городу еще и с севера, из района Гродовки, и, возможно, еще и с юго-запада, создав условия для полуокружения города. Только после этого россияне перейдут к лобовым атакам.

Два других сложных участка – район Торецка и Часового Яра, в пределах которых уже несколько месяцев идут бои. Захват этих двух городов укладывается в план противника по оккупации северной части Донецкой области. В случае оккупации Торецка и Часового Яра эти две группировки противника будут держать курс на Константиновку, а после – на Славянско-краматорскую агломерацию. Хотя операция по захвату этого участка пока на очень раннем этапе.

Украинские военные готовятся к битве за Покровск (фото: GettyImages)

Для оккупации этой агломерации россиянам нужно "решить" еще по меньшей мере несколько сложных задач к северу от нее. Первая задача – это захват всего левобережного берега Оскола на Купянском направлении, откуда враг вдоль реки мог бы развить движение на юг, имея прикрытый фланг. Противник еще месяц назад прорвался к берегам Оскола, но расширить это вклинение под контратаками наших войск с тех пор так и не смог.

Вторая еще нерешенная агрессором задача – захват плацдарма в районе Святогорска и Лимана, откуда он уже хотел наступать на Славянск в 2022 году и контроль над которыми он потерял осенью того же года во время нашего контрнаступления. И третье препятствие для россиян – это существование нашего Северского выступления, которое пока можно считать самым стабильным участком фронта, хотя и в последнее время там несколько оживились атаки со стороны врага. То есть бои за Славянско-краматорскую агломерацию пока не выглядят близкой перспективой.

Отдельный плацдарм, где тоже идут сложные бои – Курская область. Российские и северокорейские военные атакуют этот плацдарм с разных сторон: с северо-запада, с северо-востока и с юго-востока. Солдаты КНДР смогли подойти к Малой Локне и ворваться в Плехово, чего раньше не удавалось российским подразделениям. В целом, по информации издания, наши военные пока контролируют в Курской области 45% от той территории, которую удерживали на пике. Крайний дедлайн, который был поставлен Кремлем по полному вытеснению украинской армии – 1 марта.

Угрожающими остаются еще два участка на юге Украины, о чем уже ранее писало РБК-Украина. Несколько информированных источников издания подтвердили, что Москва не отказалась от идеи начать наступление в Запорожской области и пойти на Херсон. Причем, по их словам, готовность к наступлению на правобережье Херсонщины у врага выше, чем к активизации на Запорожье.

Наши военные ожидают, что главный удар здесь может прийтись на район Пятихаток параллельно Днепру – это зона ответственности ГВ врага "Днепр". Но в то же время они не исключают действия врага неподалеку Гуляйполя. Что касается Херсонщины, которая тоже входит в ГВ "Днепр", то оккупанты уже осуществляли попытки начать действия в направлении правобережья Днепра. Последняя – на прошлой неделе, российские ДРГ пытались прорваться к Антоновскому мосту со стороны Олешек. Эти попытки были отбиты.

Собеседники издания указывают, что решение о наступательных действиях на Херсон уже принято. Курировать эту операцию будет командующий воздушно-десантными войска РФ Михаил Теплинский. По данным РБК-Украина, для участия в наступательных действиях может быть привлечено около 4 тысяч штурмовиков. Это в частности 61-я отдельная бригада морской пехоты РФ, а также десантура, например, 7-я десантно-штурмовая дивизия ВДВ. Символично, что именно десантники осенью 2022 года отступали с Херсонщины. При этом направлений атак может быть два: одно – севернее, неподалеку Новой Каховки, второе – южнее Херсона.

Начало активных действий оккупантов напрямую зависит от погоды и успешности действий РФ в Курской области. Для того, чтобы двигаться в сторону Херсона, оккупантам, так или иначе, нужно пересекать Днепр. Уцелевших мостов там нет. То есть форсировать эту реку придется на лодках или наводить переправы. Однако на отдельных участках Днепра после подрыва агрессором Каховской ГЭС образовалось сплошное болото, которое при холодной погоде замерзает, что облегчает проход. И это также известно врагу.

Во-вторых, часть десантуры из ГВ "Днепр" перебросили на помощь российским подразделениям в Курской области и она еще пока оттуда не вернулась. Источники издания, правда, сомневаются в успешности замыслов Москвы, учитывая сложность такой операции и то, что на правом берегу оккупантов уже готовы встречать.

Пять сценариев войны в 2025 году

Нынешний план России – наступать везде, где это только возможно. Украина и по объективным, и по субъективным причинам не в состоянии ни остановить темп врага, ни перехватить инициативу на фронте. И пока все тенденции не указывают на то, что нам удастся в близкой перспективе переломить ситуацию на нашу пользу.

Большинство, если не все западные лидеры, похоже, не верят в возможность возвращения всех наших территорий силовым путем и все громче призывают к мирным переговорам с Россией. Эту идею в авангарде четко артикулирует Дональд Трамп и его команда. На самом деле дальнейшая судьба войны сейчас, прежде всего, в руках США. И хотя пока из США не поступало какой-то четкой стратегии по прекращению боевых действий, сейчас нет сомнений, что сразу после инаугурации новая команда Белого Дома активно возьмется за "мирный процесс".

О невозможности вернуть силовым путем все оккупированные территории уже начали осторожно говорить и представители украинской власти. Вопрос о ведении войны вплоть до выхода на законные украинские границы 1991 года исчез из их публичной риторики.

Так же осторожно от украинских чиновников начали звучать заявления о готовности к переговорам. По крайней мере, по результатам разговора с украинским президентом Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению соглашения для прекращения войны. Можно предположить, что это предполагает согласие на определенные компромиссы, учитывая то, что Украина сейчас имеет далеко не лучшие позиции. О каких именно компромиссах идет речь – это уже будет определяться непосредственно во время переговоров. Зеленский, в свою очередь, после встречи с Трампом сообщил, что Украине нужен справедливый мир и сильные гарантии безопасности, которые не позволят России снова вернуться с войной.

Три других весомых фактора, которые до сих пор остаются неизвестными – во-первых, какие гарантии безопасности может получить Украина в случае прекращения войны. Во-вторых, готова ли к переговорам Россия. У администрации Белого дома есть рычаги, как заставить Москву – "кнутом" или "пряником" – начать договариваться о прекращении боевых действий. Это может быть и обвал цен на нефть, и введение вторичных санкций против стран, помогающих России, и расширение санкций на те секторы российской экономики, которых они еще пока не коснулись. И в-третьих, готовы ли, собственно, США задействовать эти рычаги. Именно учитывая все эти факторы – известные и неизвестные – можно строить сценарии развития войны в 2025 году.

Первый вариант – Трампу не удается вынудить Москву к переговорам, из-за этого он постепенно теряет интерес к "миротворческому процессу" и переключается на внутренние американские вопросы. Помощь Украине при этом не увеличивается или даже уменьшается. Мы продолжаем постепенно терять территории. Изнурительная война переходит в 2026 год.

Второй сценарий – США удается усадить все стороны за переговоры. Однако Путин лишь имитирует готовность завершать войну и на самом деле использует переговорный процесс для затягивания войны и дальнейших территориальных достижений. В это время внимание к войне ослабевает, как и помощь Украине. Боевые действия при этом продолжаются, как и потеря Украиной территорий. Изнурительная война переходит в 2026 год.

Дональд Трамп заявил, что завершит войну между Украиной и Россией (фото: GettyImages)

В пользу первого и второго сценария указывает то, что Путин сейчас действительно имеет успехи на фронте. Его армия хоть и дорогой ценой, но имеет постоянное продвижение. По данным РБК-Украина, в этом году России удалось набрать в армию 430 тысяч добровольцев, план на 2025 год – 450 тысяч. Зачем ему останавливаться, если он может оккупировать еще больше?

Против этих сценариев играет тот факт, что завершение войны в Украине было одним из столпов кампании Трампа. Он системно критиковал Байдена за его недостаточные усилия, за нерешительность и часто упрекал его Афганистаном, где после выхода американских войск к власти пришли талибы. Украина может стать для Трампа его собственным "Афганистаном". К тому же в команде Трампа уже говорили, что новоизбранный президент собирается обеспечить "мир через силу".

Поэтому в случае если ему не удастся усадить Путина за переговоры, события могут развиваться по третьему сценарию: Трамп не может заставить Кремль к переговорам. Зато США резко увеличивают помощь и поставки оружия Украине. За счет этого в середине года Украина переходит от обороны и проводит собственную наступательную кампанию, чем улучшает свою переговорную позицию. Тогда вопрос переговоров снова возвращается в повестку дня. При этом боевые действия могут как завершиться до конца 2025-го, так и перейти в 2026 год.

В этом сценарии тоже есть свое "но". Путин, вероятно, тоже понимает, чем обернется для него отказ от предложения Трампа о прекращении боевых действий. Для него может быть более рациональным начать переговоры, когда его уговаривают, а не когда принуждают к этому силой, причем как для внутренней аудитории, так и в глазах международного сообщества. Более того, другого предложения от Трампа потом может и не поступить.

Отсюда следует четвертый сценарий: США удается усадить всех за переговоры. При этом боевые действия во время переговорного процесса продолжаются. Украина будет иметь ресурс для проведения наступательных действий в 2025 году. Если ей удается провести удачную операцию, она улучшает свою переговорную позицию. При этом боевые действия могут как завершиться до конца 2025-го, так и перейти в 2026 год.

Наряду с ним существует еще один – пятый сценарий. Трампу удается усадить всех за переговоры. При этом боевые действия во время переговорного процесса останавливаются. До конца 2025 года Украина, Россия и посредники согласовывают параметры мирного соглашения или замораживания войны.

В пользу этого сценария свидетельствует то, что в команде Трампа могут настаивать на временном прекращении огня в случае возможных переговоров между Россией и Украиной. Об этом ранее сообщало CNN со ссылкой на собственные источники. Кроме того, у России тоже есть внутренние проблемы, которые должны подтолкнуть ее к прекращению боевых действий. Усталость от войны растет не только в Украине. И даже незначительные территориальные достижения обходятся Москве огромными потерями в людях, в ресурсах и в экономике.

Большинство отраслей российской промышленности, кроме нефтяной, стали убыточными. Около 40% бюджета РФ в следующем году пойдет на войну и "оборонку". Из-за массового вовлечения российского населения в войну и сферу ВПК снижается уровень безработицы, многие "гражданские" предприятия не могут нанять работников на конкурентную зарплату и, как следствие, закрываются. И эти все тенденции только ухудшаются.

У России тоже далеко не все гладко с количеством войск на фронте. Несмотря на то, что Москва владеет инициативой на всех направлениях фронта и готовит новые наступательные операции – едва ли северокорейские солдаты пошли бы "освобождать" Курскую область, если бы у Путина было достаточно собственных войск.

Этому есть, вероятно, другое объяснение: Москва, похоже, тоже имеет для себя определенный дедлайн. Поэтому она пытается сейчас двигаться везде, где может. А с Курской областью России тем временем помогут солдаты КНДР, которых пока не задействуют в боях непосредственно на территории Украины. Этим дедлайном может стать инаугурация Дональда Трампа, после которой, вероятно, начнется переговорный процесс. А до этого времени Путин стремится получить как можно больше достижений на фронте, чтобы потом иметь больше "козырей" в этих переговорах.