ua ru
Пт, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пять стратегических целей: в Украине одобрили стратегию политики по переселенцам до 2025 году

Новина українською →
Пятница 07 апреля 2023 17:04
Пять стратегических целей: в Украине одобрили стратегию политики по переселенцам до 2025 году Фото: в Украине одобрили стратегию политики по переселенцам до 2025 года (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет Министров одобрил Стратегию государственной политики по внутреннему перемещению на период до 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Документ разработало Минреинтеграции при поддержке Совета Европы. К его наработке присоединились эксперты международных и общественных организаций, которые заботятся о защите прав ВПЛ.

Отмечается, что принятие новой стратегии - это реагирование государства на вызовы массового перемещения населения, вызванные полномасштабной российской агрессией. Ею предусмотрена государственная поддержка ВПЛ на всех этапах - от эвакуации, в процессе социальной адаптации на новом месте и до возвращения к месту постоянного проживания.

Правительство также утвердило соответствующий операционный план на 2023-2025 годы.

Государство будет фокусироваться на 5 стратегических целях:

  1. Реагирование страны на вызовы внутреннего перемещения.
  2. Безопасная эвакуация граждан из опасных районов и удовлетворение их гуманитарных нужд.
  3. Адаптация ВПЛ на новом месте жительства.
  4. Интеграция и развитие ВПЛ территориальных общинах, которые их принимают.
  5. Поддержка безопасного возвращения в заброшенное место жительства и реинтеграции.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что в настоящее время основное внимание следует сосредоточить на адаптацию и дальнейшую интеграцию ВПЛ в принимающих общинах. По ее словам, речь идет о доступе к образовательным услугам, трудоустройстве, поддержке самозанятости. Важной составляющей также оказание профессиональной психологической помощи.

Напомним, правительство хочет создать координационный штаб для решения проблем ВПЛ.

Кроме того, в Минреинтеграции объясняли, почему переселенцам могут задерживать выплаты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Внутренне перемещенные лица
NEWS
С улицы – в военкомат. Как распознать нарушения при вручении повесток в Украине
С улицы – в военкомат. Как распознать нарушения при вручении повесток в Украине
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян