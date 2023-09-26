Пять складов, десятки техники и не только. Названы потери РФ на таврическом направлении

Так, по его словам, артиллерийские подразделения Сил обороны за сутки выполнили 949 огневых задач.

"За последние сутки потери врага составили 190 человек (безвозвратные – 62, раненые - 127, плен - 1)", - рассказал Тарнавский.

Кроме того, генерал отметил, что ВСУ удалось уничтожить 35 единиц военной техники противника.

"В частности, 1 танк, 6 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 1 РСЗО, 15 БпЛА, 8 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной техники. Также уничтожено 5 складов боеприпасов врага", - констатировал он.

Потери РФ в Украине

За сутки ранее, как рассказывал Тарнавский, на таврическом направлении ВСУ уничтожили 38 единиц военной техники противника и четыре боеприпаса.

В общей сложности на утро вторника, 26 сентября, Силы обороны Украины уничтожили 400 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 276 670 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 39 артсистем и 29 дронов врага.

Также по данным источников РБК-Украина, ВСУ атаковали временный пункт управления оккупантов в Херсонской области. В результате были ликвидированы 8 российских офицеров, а еще 7 ранены.