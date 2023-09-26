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Пять складов, десятки техники и не только. Названы потери РФ на таврическом направлении

Фото: оккупанты потеряли пять складов, 35 единиц техники и 190 военных на таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На таврическом направлении российские оккупанты за минувшие сутки потеряли пять складов, 35 единиц техники и 190 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского.

Так, по его словам, артиллерийские подразделения Сил обороны за сутки выполнили 949 огневых задач.

"За последние сутки потери врага составили 190 человек (безвозвратные – 62, раненые - 127, плен - 1)", - рассказал Тарнавский.

Кроме того, генерал отметил, что ВСУ удалось уничтожить 35 единиц военной техники противника.

"В частности, 1 танк, 6 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 1 РСЗО, 15 БпЛА, 8 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной техники. Также уничтожено 5 складов боеприпасов врага", - констатировал он.

Потери РФ в Украине

За сутки ранее, как рассказывал Тарнавский, на таврическом направлении ВСУ уничтожили 38 единиц военной техники противника и четыре боеприпаса.

В общей сложности на утро вторника, 26 сентября, Силы обороны Украины уничтожили 400 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 276 670 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 39 артсистем и 29 дронов врага.

Также по данным источников РБК-Украина, ВСУ атаковали временный пункт управления оккупантов в Херсонской области. В результате были ликвидированы 8 российских офицеров, а еще 7 ранены.

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