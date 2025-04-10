Пять новых видов спорта и гендерное равенство: МОК официально утвердил программу Олимпиады-2028

Всего на Играх разыграют 351 комплект медалей в 31-м виде спорта. Это на 22 больше, чем было разыграно в Париже в 2024 году (329 комплектов).

Увеличение произошло благодаря включению в программу пяти новых видов спорта.

Новые виды спорта на Олимпиаде-2028:

Флаг-футбол (разновидность американского футбола)

(разновидность американского футбола) Крикет

Сквош

Лякрос

Бейсбол / софтбол

Отметим, что из них только флаг-футбол и сквош - абсолютные дебютанты олимпийской программы. Крикет вернется на Игры впервые за 128 лет (был в программе ОИ-1900). Лякрос был частью официальной программы в 1904 и 1908 годах и показательным видом в 1984-м. Бейсбол ранее был представлен на Олимпиадах 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2020 годов.

Кроме того, дополнительные медали разыграют в таких видах:

Бокс - вместо одной женской категории до 75 кг, появились две новых - до 70 кг и свыше 80 кг.

- вместо одной женской категории до 75 кг, появились две новых - до 70 кг и свыше 80 кг. Плавание - добавилась дистанция 50 м на спине, баттерфляем и брассом среди мужчин и женщин. Ранее спринт на Олимпиадах фигурировал только в вольном стиле.

- добавилась дистанция 50 м на спине, баттерфляем и брассом среди мужчин и женщин. Ранее спринт на Олимпиадах фигурировал только в вольном стиле. Академическая гребля - добавили женский и мужской одиночные заезды, а также смешанную парную дисциплину в двойках.

- добавили женский и мужской одиночные заезды, а также смешанную парную дисциплину в двойках. Скалолазание - разные комплекты медалей теперь будут в болдере и лиде (мужчины и женщины). Ранее награды разыгрывались в рамках одной дисциплины.

Также в шести видах спорта, в частности в настольном теннисе, стрельбе из лука и легкой атлетике (эстафета 4х100 м), появятся новые смешанные турниры для мужчин и женщин.

Говоря о следующих Олимпийских играх, МОК акцентирует особое внимание на полном гендерном равенстве. Хотя большинство медалей разыграют среди мужчин (165 комплектов против 161-го, еще 25 - смешанные), запланированное количество спортсменов больше именно в женских дисциплинах - 5 333 против 5 167 в мужских.

Также впервые в истории Олимпийских игр командные виды спорта будут иметь одинаковое количество женских и мужских сборных. В частности, в водном поло будет по 12 команд среди женщин и мужчин - благодаря добавлению двух женских сборных.

А в футболе женских команд будет даже больше - 16 против 12-ти у мужчин. Объясняется это тем, что женщины в футболе представлены на Олимпиадах национальными сборными, тогда как мужчины - командами U-23.

Олимпийские игры 2028 года состоятся с 14 по 30 июля. Лос-Анджелес будет принимать летние Игры второй раз в истории - впервые Олимпиада проходила там в 1984 году.