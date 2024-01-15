Пять богатейших людей удвоили состояние, может появиться первый триллионер, - доклад

В отчете Oxfam, опубликованном на ежегодном собрании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, говорится, что первый триллионер может появиться в течение десятилетия, но бедность не будет искоренена в течение 229 лет.

Состояние одного только Илона Маска оценивается примерно в 230 млрд долларов, согласно актуальному списку Forbes, который Oxfam использовала для своих расчетов.

Однако, по данным Oxfam, 4,7 миллиарда человек, составляющих 60% беднейшего населения мира, стали на 0,2% беднее в реальном выражении, поскольку многие страны не могут предоставить финансовую поддержку более богатым странам в связи с Covid-19.

По данным доклада, миллиардер сейчас либо управляет, либо является основным акционером 7 из 10 крупнейших компаний мира.

Oxfam призвала правительства обуздать власть корпораций путем разрушения монополий.

По оценкам, 148 ведущих корпораций заработали 1,8 трлн долларов прибыли, что на 52% больше, чем в среднем за 3 года, что позволило выплатить акционерам огромные суммы, даже несмотря на то, что миллионы работников столкнулись с кризисом стоимости жизни, поскольку инфляция привела к сокращению заработной платы в реальном выражении.

"Это неравенство не случайно, класс миллиардеров обеспечивает, чтобы корпорации приносили им больше богатства за счет всех остальных", - сказал временный исполнительный директор Oxfam International Амитабх Бехар.

Доклад в Давосе

Мероприятия в Давосе были организованы для поддержки "капитализма заинтересованных сторон", который, по словам ВЭФ, определяет корпорацию не только как средство максимизации прибыли, но и как реализацию "человеческих и общественных устремлений как часть более широкой социальной системы".

Oxfam заявила, что ее отчет, основанный на различных источниках данных, от Международной организации труда и Всемирного банка до ежегодного списка богатых людей Forbes, показал, что такие чаяния далеки от реализации.

"Что мы знаем наверняка, так это то, что сегодняшняя крайняя система акционерного капитализма, которая ставит постоянно растущие доходы богатых акционеров превыше всех других целей, способствует неравенству", - сказал Макс Лоусон, глава отдела политики неравенства.

Рост благосостояния пяти крупнейших миллиардеров с поправкой на инфляцию был вызван сильным ростом активов генерального директора Tesla Илона Маска, главы LVMH Бернара Арно, Джеффа Безоса из Amazon, соучредителя Oracle Ларри Эллисона и инвестора Уоррена Баффета.

Между тем, согласно анализу Oxfam, почти 800 миллионов работников за последние два года столкнулись с тем, что их заработная плата не поспевает за инфляцией, что в среднем эквивалентно 25 дням потери годового дохода на одного работника.

Исследование показало, что из 1600 крупнейших корпораций мира только 0,4% публично обязались выплачивать работникам прожиточный минимум и поддерживать прожиточный минимум в своих цепочках создания стоимости.

Oxfam - международное объединение из 17 организаций, работающих в более чем 90 странах по всему миру. Целью деятельности объединения является решение проблем бедности и связанной с ней несправедливостью во всем мире.