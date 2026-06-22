За пять месяцев налоговая служба аннулировала более 5 тысяч лицензий на алкоголь и табак

В течение первых пяти месяцев 2026 года Государственная налоговая служба аннулировала более 5,2 тысячи лицензий за нарушение правил торговли алкоголем и табаком.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
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По словам главы ведомства, налоговая служба научилась эффективно выявлять скрытый переизбыток производства в подакцизной отрасли. В качестве примера она привела ситуацию, когда производители после технического обновления линий увеличивают объемы выпуска продукции, но в документах отражают только старую норму, реализуя "излишки" за наличные.
"Когда мы это замечаем – жестко пресекаем, вплоть до лишения лицензии. По итогам 2025 года и первых месяцев этого года у нас многие субъекты хозяйствования лишились лицензий из-за того, что думали: их никто не заметит. А их замечают", – подчеркнула Леся Карнаух.
Только за пять месяцев текущего года по результатам проверок и зафиксированных правонарушений ГНС уже приостановила действие более 5,2 тысячи лицензий.
Руководитель ГНС добавила, что евроинтеграция Украины требует полного развития прозрачных институтов и гармонизации законодательства. В рамках этого процесса налоговая служба переходит на европейскую систему контроля за подакцизными товарами.
"Система акциза, которую мы сейчас внедряем, – это также европейская система Track and Trace. Акцизный товар с момента, как мы наклеили марку, и до момента, когда она "использована", должен отслеживаться независимо от того, в какой стране это произошло", – резюмировала Карнаух.
Напомним, проблема теневого сектора остается одной из самых острых для табачной отрасли Украины. Доля нелегального рынка, по оценкам Kantar и представителей табачной отрасли, в настоящее время достигает 17,6%.
Из-за контрафакта и нелегальной торговли государственный бюджет только за 2025 год потерял около 26,5 млрд гривен налоговых поступлений.
Масштабный нелегальный рынок табака может стать серьезным препятствием для вступления Украины в ЕС. После открытия границ и формирования единого рынка украинская контрафактная продукция из-за существенной разницы в ценах может беспрепятственно хлынуть в европейские страны (например, Германию), что нанесет миллиардные убытки бюджету самого Евросоюза.
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