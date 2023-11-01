Пять самолетов, 8 вертолетов и почти 23 тысячи оккупантов. Потери РФ за октябрь
За октябрь 2023 российская армия потеряла в Украине 22920 военных. Также ВСУ удалось "приземлить" пять самолетов, 8 вертолетов и 425 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника за октябрь 2023 ориентировочно составили:
- личного состава 22920 человек ликвидировано,
- танков - 521 ед,
- боевых бронированных машин - 843 ед,
- артиллерийских систем - 773 ед,
- РСЗО - 48 ед,
- средств ПВО - 26 ед,
- самолетов - 5 ед,
- вертолетов - 8 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 425,
- крылатых ракет – 18,
- кораблей /катеров - 0 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 741 ед,
- специальной техники - 86.
Потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине на среду, 1 ноября, составили 680 окупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 301 490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 28 БПЛА и 30 ББМ. В частности, на Таврическом направлении ВСУ уничтожили почти 400 оккупантов и 32 единицы военной техники врага.
Отметим, что восемь вертолетов РФ и три самолета удалось уничтожить в течении недели с 16 по 22 октября. Напомним, по данным рейтинга Global Firepower, потери России в войне в Украине являются наибольшими потерями в любой войне со времен Второй мировой. В частности, РФ потеряла в Украине войско, как у 16 армий стран НАТО.
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