Пять самолетов, 8 вертолетов и почти 23 тысячи оккупантов. Потери РФ за октябрь

За октябрь 2023 российская армия потеряла в Украине 22920 военных. Также ВСУ удалось "приземлить" пять самолетов, 8 вертолетов и 425 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram .

Общие боевые потери противника за октябрь 2023 ориентировочно составили:

личного состава 22920 человек ликвидировано,

танков - 521 ед,

боевых бронированных машин - 843 ед,

артиллерийских систем - 773 ед,

РСЗО - 48 ед,

средств ПВО - 26 ед,

самолетов - 5 ед,

вертолетов - 8 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 425,

крылатых ракет – 18,

кораблей /катеров - 0 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 741 ед,

специальной техники - 86.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на среду, 1 ноября, составили 680 окупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 301 490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 28 БПЛА и 30 ББМ. В частности, на Таврическом направлении ВСУ уничтожили почти 400 оккупантов и 32 единицы военной техники врага.

Отметим, что восемь вертолетов РФ и три самолета удалось уничтожить в течении недели с 16 по 22 октября. Напомним, по данным рейтинга Global Firepower, потери России в войне в Украине являются наибольшими потерями в любой войне со времен Второй мировой. В частности, РФ потеряла в Украине войско, как у 16 армий стран НАТО.