Пять стран раскрыли схему по нарушению РФ экспортных санкций: арестованы три человека

Кроме Евроюста в операции участвовали Европол, представители властей Нидерландов, Германии, Латвии, Литвы и Канады.

"Во время совместной операции были арестованы трое подозреваемых и проведены обыски в 14 местах в связи с расследованием незаконного вывоза технологического и лабораторного оборудования, которое могло быть использовано в военных целях", - говорится в заявлении.

Отмечается, что такой экспорт является незаконным из-за общеевропейских санкций, которые были введены после начала войны в Украине.

Детали схемы

Задержанных подозревают в участии в международной контрабандной сети. Расследование по этому делу было начато в конце 2023 года властями Нидерландов и привело к раскрытию сети предприятий, которые использовали для обхода запрета на экспорт в Россию.

Эти предприятия были сосредоточены вокруг зарегистрированной в Нидерландах торговой компании, которая была создана в 2017 году для импорта, экспорта и продажи электротехнического и лабораторного оборудования, а также других товаров.

Кого удалось арестовать

Двое из подозреваемых были администраторами главной торговой компании. Третий подозреваемый - сотрудник внешнего подрядчика, который, как утверждается, знал о нарушении запрета на экспорт.

Торговой компанией, о которой идет речь, сейчас руководит администратор из России, который также является единственным акционером. Физическая и цифровая администрация предприятия, зарегистрированного в Нидерландах, была арестована, а также его банковский счет и средства связи.

Россия обходит санкции

В начале января Зеленский уже заявлял, что Россия научилась обходить западные санкции, которые против Москвы ввели за полномасштабное вторжение в Украину.

Также Politico писало, что России в значительной степени удается обходить санкции в области технологий. Это позволяет Москве производить оружие и продолжать войну против Украины.

Недавно в Соединенных Штатах Америки задержали бизнесмена, в обход санкций поставлявшего российским компаниям, связанным с ФСБ, полупроводники. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.