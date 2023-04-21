Пять стран просят Еврокомиссию расширить список запрещенных для импорта продуктов из Украины

Страны считают, что предложенная исключительная мера пресечения в виде разрешения импорта только для транзита в остальное ЕС и остальной мир должна охватывать более широкий спектр продуктов, чем пшеница, кукуруза, семена рапса и подсолнечника.

"Мы предлагаем расширить область применения также на подсолнечное масло, муку, мед, сахар, мягкие фрукты, яйца, мясо, молоко и молочные продукты", - говорится в письме.

Представители пяти стран просят продолжить действие этих мер по окончании режима отмены пошлин на товары из Украины, которая состоится в июне 2023 года.

"Отмена этих мер может рассматриваться только после восстановления рыночного равновесия в приграничных или прилегающих государствах-членах", - подчеркнули они.

Министры также просят поскорее подготовить очередной пакет поддержки для пострадавших фермеров, а также ввести механизм автоматической поддержки в аналогичных ситуациях в будущем.