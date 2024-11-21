Пять стран ЕС поддержали выпуск военных облигаций для борьбы с "имперскими амбициями" РФ

По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, это событие является "большим делом". Польский министр добавил, что соответствующая разработка военных облигаций ЕС поможет Европе "жестко противодействовать имперским амбициям России".

Такое заявление главы МИД Польши было сделано на совместной пресс-конференции в Варшаве со своими коллегами из Германии, Италии и Франции.

На предыдущей встрече также присутствовали высокопоставленные дипломаты Испании и Великобритании по видеосвязи, после чего была принята совместная декларация всех присутствующих стран.

Как рассказал Сикорский, министры стран-членов блока "согласились, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, и это включает в себя более сбалансированное распределение бремени между членами НАТО".

"Путинская Россия будет оставаться одной из самых серьезных угроз безопасности не только Европе, но и мировому порядку. Ее целью остается постоянное уничтожение европейской архитектуры безопасности", - отметил он.

В ходе мероприятия главы МИД стран ЕС также обсудили усиление военной поддержки Украины со стороны Европы, и связей с Соединенными Штатами Америки под руководством нового президента Дональда Трампа.