Пьете достаточно воды, а кожа все равно "сухая"? Вот почему так происходит

Причины не усвоения воды

Часто человек пьет 2-3 литра воды ежедневно, а тело все равно "сухое", уставшее или отечное. Все дело не в количестве воды, а в усвоении.

Без электролитов, пищи и баланса вода просто "не держится" в тканях. Поэтому возникают:

отеки

частое мочеиспускание

потеря минералов

По словам эксперта, гидратация - это не о "заставлять себя пить", а о том, как именно вы это делаете.

Минздрав рекомендует пить 30-40 г воды на килограмм веса тела. Однако, если у вас есть проблемы с почками, артериальная гипертензия, болезни сердца или любые другие болезни, то стоит проконсультироваться с семейным врачом.

Не нужно воду заливать в себя стаканами. Можно выпить стакан воды утром до 400 мл воды комнатной воды. Но в течение дня нужно возле себя держать бутылку с водой, чтобы "распиться" и приучить себя пить жидкость.

"Есть люди, которые не любят пить воду. Вода должна быть всегда возле вас. Можете добавить какую-то щелочную воду", - добавила эксперт.

Лучше всего ориентироваться на цвет своей мочи - она должна быть лимонно-желтая или светло желтая. Если цвет становится более насыщенным, то это говорит о том, что у есть недостаток воды.

Кроме того, нужно учитывать в своем питании, сколько вы употребляете натрия. Поэтому, если у вас в рационе есть много ультраобработанных продуктов - колбасы сосиски и фастфуд, то в организме будет избыток натрия который будет задерживать воду.

Нужно употреблять достаточно калия, клетчатки, листовой зелени и орехов, потому что они выводят натрий. То есть поддерживать водно-электролитный баланс стоит путем сознательного рационального питания.

Что не заменяет воду в рационе

Кофе и чай

Содержат кофеин, который обладает мочегонным действием. Они не обезвоживают, но не являются полноценной заменой воды.

Соки

Содержат много сахара, даже натуральные. Утоляют жажду хуже, чем чистая вода.

Молоко

Оно питательное, но содержит белки и жиры, которые нуждаются в переваривании. Не подходит в качестве основного источника жидкости.

Алкоголь

Обладает сильным мочегонным действием и активно способствует обезвоживанию.