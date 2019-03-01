У ОЗХЗ заявили про використання хлору в атаці в сирійській Думі

ОЗХЗ опублікувала доповідь за підсумками розслідування

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад по итогам расследования обстоятельств газовой атаки в Думе, совершенной 7 апреля 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

В частности, Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии пришла к выводу, что в ходе атаки в Думе в апреле 2018 года использовался хлор.

"Оценка и анализ собранной информации дает основания полагать, что имело место использование токсичного химиката в качестве оружия 7 апреля 2018 года. Этот токсичный химикат содержал хлор. Сам токсичный химикат, по всей видимости, являлся молекулярным хлором", - говорится в докладе.

Напомним, в июле сообщалось, что в сирийском городе Дума эксперты Организации по запрещению химического оружия обнаружили следы хлора при расследовании химической атаки.

Химическая атака в сирийском городе Дума произошла 7 апреля 2018 года. Это послужило поводом для нанесения ракетного удара со стороны США, Франции и Великобритании по лабораториям изготовления химоружия в Сирии. Сирийская армия 6 апреля провела массированные атаки с воздуха на последний оплот повстанцев в регионе Восточная Гута - город Думу, в результате чего погибли 32 человека.

В мае 2018 года ОЗХО подтвердила использование хлора в сирийском городе Саракиб в начале февраля 2018 года.