ОЗХЗ анонсувала доповідь про винуватців застосування хімічної зброї в Сирії

Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) планує в найближчі кілька місяців підготувати доповідь, в якій будуть виявлені винуватці нападів із застосуванням хімічної зброї в Сирії. Про це пише dpa.

Як заявив генеральний директор ОЗХЗ Фернандо Аріас журналістам у Нью-Йорку, над звітом працює місія зі встановлення фактів, група по оцінці декларацій та група по механізму розслідування ідентифікації (identification investigation mechanism team - IIT).

"IIT відповідає за виявлення злочинців, і в найближчі кілька місяців ми зможемо підготувати першу доповідь", - сказав гендиректор.

ОЗХЗ заявила, що її попередній аналіз дав розумні підстави вважати, що токсичні хімічні речовини використовувалися при нападах в Сирії.

Аналіз не показав, хто був відповідальним. Тоді IIT приступила до роботи в червні, щоб встановити відповідальних за ці атаки. Групі необхідно розслідувати твердження про використання токсичних хімічних речовин в якості зброї в Сирії з 2013 року - коли вона приєдналася до Конвенції про заборону хімічної зброї.

У ОЗХЗ також нагадали, що в березні Рада з прав людини ООН звинуватив уряд президента Сирії Башара Асада в 32 із 37 публічно зареєстрованих випадках застосування хімічної зброї в Сирії.

Нагадаємо, в березні 2019 року ОЗХЗ опублікувала доповідь за підсумками розслідування обставин газової атаки в Думі, вчиненої 7 квітня 2018 року. Зокрема, Місія з встановлення фактів застосування хімічної зброї в Сирії дійшла висновку, що в ході атаки в Думі в квітні 2018 року використовувався хлор.

Хімічна атака в сирійському місті Дума сталася 7 квітня 2018 року. Сирійська армія провела масовані атаки з повітря на останній оплот повстанців у регіоні Східна Гута - місто Думу, в результаті чого загинули 32 людини. Це послужило приводом для нанесення ракетного удару з боку США, Франції і Великобританії по лабораторіям виготовлення хімічної зброї в Сирії.