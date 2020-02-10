Очікування українських промисловців продовжують погіршуватися

Індикатор ділової впевненості в промисловості у I кварталі 2020 року знизився в порівнянні з IV кварталом минулого року на 0,1 в.п. і становить мінус 5,7%, у переробній промисловості цей показник знизився на 0,9 в.п. і становить мінус 6,4%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

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За даними статистично відомства, індикатор ділового клімату в промисловості знизився в порівнянні з IV кварталом на 0,5 в.п. і склав плюс 0,2%, у переробній промисловості цей індикатор знизився на 0,5 в.п. порівняно з попереднім кварталом і становить плюс 0,1%.

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Індикатор ділової впевненості та індикатор ділового клімату розраховані відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань відповідно до вимог розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду. Всього було опитано 1522 підприємств.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги промислового виробництва у грудні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%. За весь 2019 року зафіксовано падіння промвиробництва на 1,8%.

Відзначимо, за даними Національного банку України, у 2019 році зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) в Україні сповільнилося до 1,4%, що у 2,7 раза менше, ніж у 2018 році.