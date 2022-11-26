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Гололедица и мокрый снег: какой будет погода в Украине завтра

Фото: завтра часть областей накроет мокрый снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Половину областей Украины завтра, 27 ноября, накроет мокрый снег и дождь. На дорогах возможна гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

Завтра на западе, в Житомирской, Киевской Винницкой, Одесской и Николаевской областях небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром в западных областях местами туман.

На западе и севере на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Столбики термометров завтра покажут в среднем от -2 до +3 градусов. В юго-восточной части, Закарпатской и Одесской областях +1 +6 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области завтра мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в Киеве в течение суток в районе нуля градусов.

Напомним, жителей столицы предупредили, что сегодня на дорогах видимость снизится до 200-500 метров из-за тумана.

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