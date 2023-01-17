Гололедица, мокрый снег и дождь: погода в Украине завтра продолжит ухудшаться

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра в стране будет облачно. В западных областях, ночью также на Левобережье, днем и в северо-восточной части ожидается небольшой дождь.

При этом в Закарпатье и в Карпатах в течение суток прогнозируют значительный дождь, в горах с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков.

Также в восточных областях ночью местами ожидается гололедица, на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, утром и днем в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Столбики термометров ночью покажут в среднем +1 +6 тепла, в южной части до +9. Днем температура будет колебаться от +7 до +12 тепла, на юге Одесской области и в Крыму +13 +18. В восточных областях ночью от +2 до -3 градусов мороза, а днем +2 +7 тепла.

Погода в Киеве

В столице облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, а днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +4 +6, а днем +8 +10 градусов тепла.

Напомним, также мы писали о прогнозе погоды на сегодня, 17 января.

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