RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гололедица, мокрый снег и дождь: погода в Украине завтра продолжит ухудшаться

Фото: погода в Украине завтра продолжит ухудшаться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине завтра, 18 января, будет облачной и продолжит ухудшаться. Местами ожидается мокрый снег и дождь, а также гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра в стране будет облачно. В западных областях, ночью также на Левобережье, днем и в северо-восточной части ожидается небольшой дождь.

При этом в Закарпатье и в Карпатах в течение суток прогнозируют значительный дождь, в горах с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков.

Также в восточных областях ночью местами ожидается гололедица, на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, утром и днем в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Столбики термометров ночью покажут в среднем +1 +6 тепла, в южной части до +9. Днем температура будет колебаться от +7 до +12 тепла, на юге Одесской области и в Крыму +13 +18. В восточных областях ночью от +2 до -3 градусов мороза, а днем +2 +7 тепла.

Погода в Киеве

В столице облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, а днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +4 +6, а днем +8 +10 градусов тепла.

Напомним, также мы писали о прогнозе погоды на сегодня, 17 января.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине