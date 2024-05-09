"Озеро НАТО". Bloomberg рассказал, что альянсу нужно для защиты Балтийского моря

После вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море стало известно как "озеро НАТО". На побережье есть несколько небольших участков российской территории, остальная часть побережья находится в руках альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Россия контролирует часть побережья между Литвой и Польшей из-за странного анклава Калининграда. Российский диктатор Владимир Путин, по иронии судьбы, все еще контролирует дальнюю восточную часть Балтийского моря на подходе к Санкт-Петербургу, который императоры, начиная с Петра Великого, когда-то считали своим "окном в западный мир". Сегодня, в случае конфликта между Москвой и НАТО, любые российские военные корабли там будут быстро и легко перехвачены или уничтожены.

НАТО получила доступ к новому "озеру", и альянсу необходимо обучить военно-морские силы стран-участниц, чтобы обеспечить слаженную командную работу. В прошлогодних учениях BALTOPS (Baltic Sea Operations) приняли участие 20 стран, причем Финляндия впервые вышла в море в качестве полноправного члена альянса, а Швеция - в качестве кандидата на вступление.

Еще одним элементом доминирования на Балтийском море является развертывание военно-воздушных сил морского базирования. Это предполагает размещение самолетов на авианосцах для сдерживания российских воздушных и морских сил. Хотя Россия будет выступать против учений НАТО в Балтийском море, баланс сил на море сейчас в основном против России, и НАТО может противостоять российской агрессии, реализуя наступательные и оборонительные меры радиоэлектронной борьбы в рамках BALTOPS.

НАТО использует Балтийское море для давления на крошечный Калининград, который выступает в качестве географического клина между тремя балтийскими странами НАТО и другими союзниками. Большая часть Балтийского флота России базируется в порту Балтийска, а Калининград располагает значительными военно-воздушными и ракетными силами (а также может иметь тактическое ядерное оружие).

"Россия обладает определенным потенциалом, но постоянная программа подготовки, учений и инноваций позволит НАТО полностью контролировать новое озеро", - говорится в сообщении агентства.