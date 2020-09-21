На оздоровлення дітей з бюджету виділили додаткових 80 млн грн

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 829-IX про виділення 80 мільйонів гривень на оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, який вносить зміни до бюджету України на 2020 рік. Відповідний закон Верховна рада прийняла 1 вересня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Документ передбачає оздоровлення пільгових категорій дітей в дитячих закладах, які розташовані в гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, на узбережжі Чорного та Азовського морів.

"На заходи з оздоровлення дітей буде виділено 80 млн грн за новою бюджетною програмою Міністерства соціальної політики. Закупівлю відповідних послуг передбачається проводити відповідно до закону "Про публічні закупівлі", - йдеться в повідомленні.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, уряд планує заощадити 100 млрд гривень за рахунок єдиного реєстру соціальних виплат.

Відзначимо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що в проекті державного бюджету-2021 немає скорочення витрат на соціальні виплати. Видатки на соціальний захист складуть 324 млрд гривень.