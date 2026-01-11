Вооруженные группировки и блокпосты: США призывают своих граждан покинуть Венесуэлу

Причиной таких мер названо то, что вооруженные ополченцы устанавливают блокпосты и останавливают транспортные средства, в том числе с целью выявления граждан США.

"Не путешествуйте - из-за серьезных рисков для американцев, включая незаконное задержание, пытки во время содержания под стражей, терроризм, похищение людей, произвольное применение местных законов, преступность, гражданские беспорядки и плохую инфраструктуру здравоохранения", - предостерегают на сайте дипломатического ведомства.

Также предупреждается, что все консульские услуги в Венесуэле - как плановые, так и экстренные - остаются приостановленными.

Посольство США информирует также, что по всей стране продолжаются периодические перебои с электроснабжением и коммунальными услугами.