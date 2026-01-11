RU

Вооруженные группировки и блокпосты: США призывают своих граждан покинуть Венесуэлу

Иллюстративное фото: улицы Каракаса (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Гражданам США рекомендуют немедленно покинуть Венесуэлу и предупреждают о недопустимости любых поездок в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте посольства США в Венесуэле.

Причиной таких мер названо то, что вооруженные ополченцы устанавливают блокпосты и останавливают транспортные средства, в том числе с целью выявления граждан США.

"Не путешествуйте - из-за серьезных рисков для американцев, включая незаконное задержание, пытки во время содержания под стражей, терроризм, похищение людей, произвольное применение местных законов, преступность, гражданские беспорядки и плохую инфраструктуру здравоохранения", - предостерегают на сайте дипломатического ведомства.

Также предупреждается, что все консульские услуги в Венесуэле - как плановые, так и экстренные - остаются приостановленными.

Посольство США информирует также, что по всей стране продолжаются периодические перебои с электроснабжением и коммунальными услугами.

 

 

Операция США в Венесуэле

Напомним, в ночь на 3 января Соединенные Штаты осуществили серию ударов по территории Венесуэлы.

Операция была точечной: примерно в 02:00 по местному времени жители Каракаса сообщали о появлении военной авиации, после чего в городе прогремели взрывы. Под обстрел попали объекты, связанные с оборонной инфраструктурой страны.

Впоследствии Дональд Трамп заявил о проведении масштабной операции против Венесуэлы и ее президента Николаса Мадуро. Он был задержан и вывезен за пределы страны.

В то же время Трамп дал понять, что речь не идет о полноценном военном вторжении.

Еще до его заявления венесуэльские власти объявили чрезвычайное положение, начали мобилизационные мероприятия и привели в действие планы национальной обороны.

