Нетаньяху поддержал закрытие границы между Сектором Газа и Египтом

Граница между Египтом и Сектором Газа "должна" быть закрыта, и этот шаг даст Израилю полный контроль над доступом палестинского анклава к миру.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Во время брифинга для прессы глава правительства заявил, что Израиль не будет считать войну завершенной, пока не закроет Филадельфийский коридор - 14-километровую полосу, которая служит буферной зоной на границе между Египтом и Газой.

"Мы уничтожим ХАМАС, мы демилитаризуем Газу, и военная техника и другое смертоносное оружие будут продолжать проникать в это южное отверстие, поэтому, конечно, нам нужно его закрыть", - сказал Нетаньяху.

Он также отметил, что граница должна быть закрыта до завершения войны, поскольку агентство ООН предупреждает о голоде.

По его словам, израильские официальные лица не решили, как именно они будут действовать с закрытием границы Сектора Газа с Египтом. Но это означало бы восстановление израильского контроля над анклавом, которого не было много лет, и нанесло бы удар по ограниченному суверенитету палестинцев в регионе.

Сектор Газа граничит с Израилем с двух сторон, а средиземноморское побережье и воздушное пространство также находятся под жесткой израильской блокадой. Его пункт пересечения границы с Египтом в городе Рафах - единственный пункт пропуска, не контролируемый Израилем, хотя доступ к нему все еще ограничен, а египетские бюрократические и безопасностные процедуры являются длительными и сложными.

Закрытие границы Сектора Газа с Египтом

13 января Тель-Авив сообщил Каиру, что планирует начать военную операцию по установлению контроля над границей между Сектором Газа и Египтом. В то же время Египет отклонил предложение Израиля о совместном патрулировании израильскими войсками египетской стороны границы.

Ранее Биньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль прекратить наносить дополнительный ущерб гражданскому населению в Секторе Газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.