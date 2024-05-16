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Овощи, яйца и гречка, подешевели: как изменились цены в Украине за месяц

Фото: продукты в Украине дешевеют (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украине продолжается снижение цен на овощи прошлогоднего урожая. Также дешевеют гречневая крупа, и особенно сильно - яйца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в апреле 2024 года средние цены на яйца упали на 19,5% до 33,5 гривен за десяток, крупы гречневые подешевели на 3,7% до 26,4 гривен за килограмм.

Кроме того, капуста подешевела на 5,6% до 13,2 гривен за килограмм, морковь - на 5,6% до 12,1 гривен за килограмм, лук - на 4,3% до 16,0 гривен за килограмм.

Свекла подорожала на 5,2% до 17,8 гривен за килограмм.

Цены на алкоголь и сигареты

По данным Госстата, в апреле 2024 года:

  • водка подешевела на 1,3% до 115,9 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • вина столовые украинских марок подешевели на 0,1% до 110,0 гривен за бутылку 0,7 литра,
  • пиво подорожало на 0,9% до 31,9 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • сигареты премиум-класса подорожали на 1,7% до 103,1 гривен за пачку.

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в апреле 2024 году замедлился до 3,3%. Это минимальное значение с октября 2020 года, когда годовая инфляция составляла 2,6%.

По данным НБУ,  цены на сырые продукты питания за последний год снизились на 6,5%. В частности, силилось падение цен на яйца из-за наращивания производства и переориентации производителей на внутренний рынок в результате блокады западных границ. Благодаря высоким урожаям прошлого года дешевели сахар, мука и крупы.

В апреле НБУ улучшил прогноз по инфляции до 8,2% на 2024 год. Центробанк ожидает умеренное ускорение инфляции в ближайшие месяцы.

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