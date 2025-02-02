Овощи в теплицах. Когда стартует сезон "своих" помидоров и какие будут цены

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Почему цена на помидоры высокая

На полках магазинов можно найти широкий ассортимент томатов. Несмотря на то, что сейчас не сезон в Украине, эти овощи доступны весь год благодаря импорту и работе тепличных хозяйств.

В то же время, логистические затраты и высокая стоимость энергоносителей для содержания теплиц влияет на конечную стоимость продукции, именно поэтому цены "кусаются".

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отметил, что на сегодня в среднем цены на помидоры продают в диапазоне цен 110-140 грн/кг.

Эксперт рассказал, что овощи (помидоры и огурцы) в Украину везут преимущественно из Турции и некоторых стран Европейского Союза, в частности, Польша, Испания. Цены на них переходят в стадию пика с февраля-марта.

в сети АТБ по акционной цене помидоры из Турции стоят 89,89 грн/кг ;

; в Novus помидоры продают за 99,9 грн/кг , коктейльные томаты и сорт Кумато – за 149 грн/кг;

, коктейльные томаты и сорт Кумато – за 149 грн/кг; в "Сильпо" цена стартует от 104,5 грн/кг , испанский сорт RAF обойдется в 179,1 грн/кг;

, испанский сорт RAF обойдется в 179,1 грн/кг; сеть Varus предлагает салатный помидор за 89,9 грн/кг, коктейльные стоят почти 200 грн/кг;

коктейльные стоят почти 200 грн/кг; в "Форе" можно купить "сливку" за 119 грн/кг.

Цены на помидоры в супермаркетах (скриншот google.com)

В последние недели стоимость томатов в украинских магазинах выросла. Как пишет профильный портал EastFruit, продавцы повысили цены из-за сокращения предложения. Причиной стала неблагоприятная погода в Турции, что привело к существенному уменьшению поставок тепличных овощей на внешние рынки.

Когда в продаже появятся украинские помидоры и огурцы

В Украине тепличные хозяйства работают в нескольких регионах, больше всего их сосредоточено в Закарпатской и Тернопольской областях. Также промышленные теплицы есть в Ровенской, Киевской, Днепропетровской, Винницкой областях. Выращивают в основном огурцы, томаты, листовую зелень.

Эксперт УКАБ рассказал, что первые украинские тепличные овощи начнут появляться с апреля. Увеличение предложения на рынке приведет к постепенному снижению цены.

По информации EastFruit, в продаже сейчас уже есть огурцы из украинских тепличных комплексов, но предложение очень ограничено. Качество такого огурца быстро падает, поэтому производители даже несколько снизили цены. Впрочем, стоимость все равно выше почти на 30%, чем в тот же период прошлого года.

Украинские огурцы продают в АТБ за 149,89 грн/кг, импортные из Турции – за 109,89 грн/кг, в "Сильпо" цена составляет 124 грн/кг, в "Форе" – 129 грн/кг. В сети Novus огурец из Турции стоит 118 грн/кг, украинский долгоплодный огурец – 129 грн/кг.

Огурцы в супермаркетах (скриншот google.com)

Профильный портал со ссылкой на операторов рынка отмечает, что предложение огурцов на местных комбинатах очень малообъемное, а поставки с внешнего рынка нестабильны. Большинство украинских тепличных комбинатов планируют выйти с новыми оборотами огурцов ближе к концу февраля.

При подготовке материала использовались: комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки, публикации EastFruit, данные сайтов сетей украинских супермаркетов.