"Ов'єдо" погодив з "Реалом" продовження оренди Луніна

Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за "Реал Ов'єдо", залишиться в команді до кінця сезону-2019/20. Іспанські клуби погодили продовження оренди українського голкіпера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Azul Carbayon.

Термін орендної угоди закінчувався 30 червня, але через паузу, викликаної пандемією коронавірусу, нинішній сезон не буде завершено до кінця першого літнього місяця.

Днями "Ов'єдо" оголосив про продовження контрактів з низкою футболістів, але Луніна серед них не було.

Раніше українець разом з партнерами по команді відновив групові тренування на клубній базі.

Лунін став гравцем "Ов'єдо" в зимове трансферне вікно. До цього в нинішньому сезоні він виступав за "Вальядолід", де не отримував належної кількості ігрової практики.

Футбольний сезон в Іспанії був припинений через пандемію коронавірусу, як і багато спортивних турнірів у світі. Перед припиненням Сегунди "Ов'єдо" йшов на 17 місці, випереджаючи команди із зони вильоту за додатковими показниками.

Нагадаємо, футбольний сезон в Іспанії орієнтовно відновиться з 12 червня.