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Відкликають підписи. Рада не розглядатиме позбавлення громадянства за виїзд з України

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Київ, Субота 21 травня 2022 08:45
Відкликають підписи. Рада не розглядатиме позбавлення громадянства за виїзд з України Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Народні депутати відкликають підписи під законопроектом 7381, який пропонує позбавляти українського громадянства тих військовозобов'язаних, хто виїхав з країни і протягом місяця не повернувся. Таким чином, парламент не буде його розглядати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Верховної ради в Конституційному суді Ольга Совгиря.

"Законопроект 7381 про позбавлення громадянства за неповернення з-за кордону, зареєстрований в парламенті днями, розглядатися не буде. Колеги відкликають свої підписи під законопроектом. Чому законопроект не може бути прийнятий, колегам пояснила. Баланс між суспільним запитом і Конституцією відновлено", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Раді пропонують позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які під час воєнного стану виїхали з країни і не повернулися протягом 30 днів.

Крім того, пропонувалося позбавляти громадянства за письмову відмову від мобілізації.

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