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Ми вибороли наше майбутнє, але ще боремося за наше сьогодні, - Зеленський

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці вибороли своє майбутнє у війні з Росією. Однак народ України продовжує боротися за своє сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Українці, ми вже вибороли наше майбутнє, але ще боремося за наше сьогодні. Це дуже важливо. Воюємо за те, де пройде межа між життям і рабством. І це не тільки наш вибір. Громадяни РФ роблять такий же вибір в ці дні, ці години", - заявив він.

Нагадаємо, війна Росії проти України триває вже одинадцятий день. Стало відомо, яка ситуація в різних регіонах станом на сьогоднішній ранок.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України